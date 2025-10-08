Le club de Barcelone a rejeté la demande de l'équipe israélienne de l'Hapoël Jérusalem de s'entrainer dans sa salle la semaine prochaine. Des sources proches de la formation espagnole l'ont indiqué mercredi à l'AFP.

Le club de Barcelone rejette la demande d’entraînement de l’Hapoël Jérusalem. AP

Keystone-SDA ATS

Le refus du club catalan est motivé par des raisons logistiques et de protection de l'ordre public, selon ces sources. L'Hapoël Jérusalem voulait s'entrainer dans la salle Palau Blaugrana avant son match d'Eurocoupe du 15 octobre contre un autre club espagnol, le Baxi Manresa.

«Nous ne voulons avoir aucun problème», ont expliqué les sources après les manifestations qui ont eu lieu en Espagne en raison de la guerre à Gaza, notamment lors du Tour d'Espagne cycliste.

Il a été précisé que Barcelone avait besoin de sa salle à ce moment-là pour l'entraînement de son équipe de handball et que le club hôte, basé à environ 50 km de la capitale catalane, avait l'obligation de prêter sa salle à ses adversaires pour qu'ils puissent s'entrainer.

Appel au boycott

Un autre club espagnol, Valence, doit aussi affronter un club israélien, l'Hapoël Tel-Aviv, en Euroligue de basket le même jour. Le mouvement propalestinien BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre Israël) a appelé à l'annulation du match d'Euroligue, menaçant d'organiser une manifestation s'il était joué.

Les deux clubs israéliens, qui font partie de l'organisation omnisports dont le nom signifie «ouvrier» en hébreu, sont traditionnellement de gauche et prônent l'antiracisme.

La cause palestinienne est très populaire en Espagne, un pays qui a reconnu l'Etat de Palestine en 2024. Le gouvernement a qualifié les opérations de l'armée israélienne à Gaza de «génocide» et le Premier ministre Pedro Sanchez a suggéré en septembre d'exclure Israël des compétitions sportives.