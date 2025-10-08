  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball Barcelone refuse qu'un club israélien s'entraîne dans sa salle

ATS

8.10.2025 - 19:36

Le club de Barcelone a rejeté la demande de l'équipe israélienne de l'Hapoël Jérusalem de s'entrainer dans sa salle la semaine prochaine. Des sources proches de la formation espagnole l'ont indiqué mercredi à l'AFP.

Le club de Barcelone rejette la demande d’entraînement de l’Hapoël Jérusalem.
Le club de Barcelone rejette la demande d’entraînement de l’Hapoël Jérusalem.
AP

Keystone-SDA

08.10.2025, 19:36

Le refus du club catalan est motivé par des raisons logistiques et de protection de l'ordre public, selon ces sources. L'Hapoël Jérusalem voulait s'entrainer dans la salle Palau Blaugrana avant son match d'Eurocoupe du 15 octobre contre un autre club espagnol, le Baxi Manresa.

«Nous ne voulons avoir aucun problème», ont expliqué les sources après les manifestations qui ont eu lieu en Espagne en raison de la guerre à Gaza, notamment lors du Tour d'Espagne cycliste.

Il a été précisé que Barcelone avait besoin de sa salle à ce moment-là pour l'entraînement de son équipe de handball et que le club hôte, basé à environ 50 km de la capitale catalane, avait l'obligation de prêter sa salle à ses adversaires pour qu'ils puissent s'entrainer.

Appel au boycott

Un autre club espagnol, Valence, doit aussi affronter un club israélien, l'Hapoël Tel-Aviv, en Euroligue de basket le même jour. Le mouvement propalestinien BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre Israël) a appelé à l'annulation du match d'Euroligue, menaçant d'organiser une manifestation s'il était joué.

Les deux clubs israéliens, qui font partie de l'organisation omnisports dont le nom signifie «ouvrier» en hébreu, sont traditionnellement de gauche et prônent l'antiracisme.

La cause palestinienne est très populaire en Espagne, un pays qui a reconnu l'Etat de Palestine en 2024. Le gouvernement a qualifié les opérations de l'armée israélienne à Gaza de «génocide» et le Premier ministre Pedro Sanchez a suggéré en septembre d'exclure Israël des compétitions sportives.

Les plus lus

Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!
Macron «nommera un Premier ministre d'ici 48 heures»
Un célèbre journaliste français perd la vie tragiquement à 52 ans
Les parents de la petite Maddie «harcelés» par une jeune femme
Lecornu a parlé: «J'ai tout essayé, ce soir ma mission est terminée»
Le DFAE prend une décision qui sème le trouble