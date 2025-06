Bath a remporté la finale du championnat d'Angleterre 23-21 contre Leicester. Cela lui a apporté son premier titre de champion depuis 1996, concluant une saison presque parfaite avec trois trophées.

Bath a été sacré samedi champion d’Angleterre pour la première fois depuis 1996. IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA ATS

L'équipe de l'ouvreur Fin Russel et du demi de mêlée Ben Spencer, qui n'avait plus remporté de coupe depuis 2008, termine la saison avec trois titres: la Coupe d'Angleterre, la Challenge Cup européenne et désormais le championnat d'Angleterre.

C'est le 7e titre de champion d'Angleterre pour la cité thermale, qui confirme son retour au sommet du rugby anglais après la finale perdue contre Northampton l'année passée.