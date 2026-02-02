  1. Clients Privés
Cyclisme sur piste Battue en finale des Européens, la Suisse décroche l’argent

ATS

2.2.2026 - 16:45

L'équipe de Suisse masculine de poursuite a été battue par le Danemark en finale des Européens sur piste à Konya en Turquie. Le quatuor helvétique a donc récolté la médaille d'argent.

Les Suisses battus par le Danemark en finale à Konya.
Les Suisses battus par le Danemark en finale à Konya.
IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA

02.02.2026, 16:45

02.02.2026, 23:06

Les Helvètes (3'47''033) ont été assez nettement dominés dans la lutte pour le titre. Ils ont accusé plus de quatre secondes et demie de retard sur les Danois, qui étaient favoris après avoir établi un nouveau record du monde en 3'39''977 lors du tour principal. Ils ont été moins rapides en finale (3'42''330)

Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner - qui avait remplacé Luca Buhlmann - et Alex Vogel s'étaient qualifiés pour la finale en battant la Grande-Bretagne dans le tour principal lundi. Ils ont parcouru les 4 km en 3'44''754, améliorant ainsi de quelque 1''9 le record de Suisse établi dimanche en qualifications.

L'équipe de Suisse de poursuite dames a par ailleurs terminé au 5e rang dans ces joutes. Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti et Aline Seitz ont elles aussi battu la meilleure marque nationale lundi en réussissant 4'12''094. Il leur a manqué 2''5 pour se qualifier pour la petite finale.

