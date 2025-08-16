  1. Clients Privés
Basketball Défaite face à l’Ukraine, la Suisse attend le verdict

ATS

16.8.2025 - 18:10

La Suisse a bouclé le 2e tour des pré-qualifications pour le Mondial 2027 par une défaite face à l'Ukraine samedi (73-64). Les basketteurs helvétiques n'ont plus leur destin en main.

Selim Fofana et la Suisse ont été battus par l'Ukraine à Riga (archives).
Selim Fofana et la Suisse ont été battus par l'Ukraine à Riga (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.08.2025, 18:10

16.08.2025, 18:36

A Riga, terrain neutre sur lequel l'Ukraine accueille ses adversaires, les Suisses ont donc manqué l'occasion de s'assurer un avenir dans ces éliminatoires. Un premier quart-temps désastreux, perdu 28-12, leur a fortement compliqué la tâche.

Basketball. Victoire sur le fil pour la Suisse contre l’Ukraine

BasketballVictoire sur le fil pour la Suisse contre l’Ukraine

Selim Fofana et ses coéquipiers, qui avaient remporté de peu le match aller à Fribourg (66-64), ont toutefois bien réagi, revenant à 10 points à la mi-temps avant de pratiquement recoller sous l'impulsion de Yoan Granvorka. L'ancien joueur d'Union Neuchâtel, déjà décisif lors du succès face à la Slovaquie mercredi (85-72), a ramené la Suisse à trois longueurs sur un tir primé.

Basketball. La Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

BasketballLa Suisse prend sa revanche sur la Slovaquie

Mais la sélection d'Ilias Papatheodorou est retombée dans ses travers lors d'un dernier quart-temps pénible qui a vu l'Ukraine reprendre le large. Le coach grec de l'équipe de Suisse aurait sans doute préféré voir ses joueurs marquer quelques paniers supplémentaires pour améliorer une différence de points qui pourrait bien s'avérer décisive.

Succès ukrainien espéré

Car la Suisse doit maintenant espérer une issue favorable lors du dernier match de ce groupe D qui opposera la Slovaquie à l'Ukraine mercredi. Si les Ukrainiens s'imposent à Bratislava, la Suisse disputera les qualifications. En cas de succès slovaque, les trois équipes se retrouveraient à égalité et seraient alors départagées par la différence de points.

