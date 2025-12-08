  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Unihockey Battue par la Tchéquie, la Suisse termine deuxième de son groupe

ATS

8.12.2025 - 19:57

La Suisse a terminé à la deuxième place de son groupe au Championnat du monde d'unihockey, en Tchéquie. Sa défaite 7-4 contre le pays-hôte lundi à Brno ne remet pas en cause sa participation aux quarts de finale.

Battue par la Tchéquie, la Suisse verra tout de même les quarts.
Battue par la Tchéquie, la Suisse verra tout de même les quarts.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.12.2025, 19:57

08.12.2025, 22:11

Ce remake du match pour la médaille de bronze du Mondial 2023, perdu par les Suissesses, a longtemps été indécis, mais a fini par pencher en faveur des Tchèques. Le score était de 4-4 après deux tiers-temps.

Deuxième du groupe A, la Suisse est malgré tout directement qualifiée pour les quarts de finale. Elle affrontera jeudi à Ostrava le vainqueur du 8e de finale qui opposera selon toute vraisemblance les Pays-Bas à la Slovaquie.

Les plus lus

«Les citoyens suisses sont horrifiés» face à la «nouvelle» carte d'identité
L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin
Brigitte Macron critiquée après ses propos contre des militantes féministes
Un fort séisme entraîne une alerte au tsunami
Avec le nouvel horaire, Renens sera reliée directement à Epalinges
«Il peut penser ce qu'il pense, mais il n'a pas à le partager aux médias»