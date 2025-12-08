La Suisse a terminé à la deuxième place de son groupe au Championnat du monde d'unihockey, en Tchéquie. Sa défaite 7-4 contre le pays-hôte lundi à Brno ne remet pas en cause sa participation aux quarts de finale.

Battue par la Tchéquie, la Suisse verra tout de même les quarts. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce remake du match pour la médaille de bronze du Mondial 2023, perdu par les Suissesses, a longtemps été indécis, mais a fini par pencher en faveur des Tchèques. Le score était de 4-4 après deux tiers-temps.

Deuxième du groupe A, la Suisse est malgré tout directement qualifiée pour les quarts de finale. Elle affrontera jeudi à Ostrava le vainqueur du 8e de finale qui opposera selon toute vraisemblance les Pays-Bas à la Slovaquie.