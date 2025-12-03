  1. Clients Privés
Mondial de handball Battues par le Japon, la Suisse peut dire adieu aux quarts

ATS

3.12.2025 - 17:41

L'équipe de Suisse féminine de handball a perdu son premier match du tour principal contre le Japon 27-21 au Mondial à Rotterdam. Les Suissesses peuvent dire adieu aux quarts de finale.

La fin du match était immense pour Daphne Gautschi et les Suissesses.
La fin du match était immense pour Daphne Gautschi et les Suissesses.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.12.2025, 17:41

La déception des Suissesses était immense à la fin du match. Après un tour préliminaire convaincant et une belle performance contre les Hongroises, les Suissesses rêvaient de poursuivre leur ascension dans le tour principal. Au lieu de cela, elles n'ont eu aucune chance contre le Japon, considéré comme l'adversaire le plus facile de cette poule.

Vendredi, les Suissesses affronteront le Danemark, l'un des favoris du championnat du monde. Elles joueront ensuite dimanche contre la Roumanie.

