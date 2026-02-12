Les Clippers savourent leur revanche. Battus à Houston mardi, Yanic Konan Niederhäuser et ses équipiers ont battu les Rockets de Clint Capela 24 heures plus tard en NBA, toujours au Texas.

Keystone-SDA ATS

La franchise de Los Angeles s'est imposée 105-102 dans cette rencontre, la dernière pour les deux équipes avant le All-Star week-end prévu à Los Angeles dans l'antre des Clippers. Un week-end de gala auquel participera le «rookie» Yanic Konan Niederhäuser, retenu pour le tournoi des étoiles montantes ("Rising Stars").

Le pivot fribourgeois est resté discret mercredi à Houston. Aligné durant 10 minutes, il n'a pas marqué de point (0/1 au tir), réussissant tout de même 3 rebonds et 2 contres. Clint Capela a quant à lui eu droit à 16 minutes de jeu, cumulant 3 points, 5 rebonds et surtout 4 contres.

Cette rencontre s'est jouée dans les ultimes secondes. Kawhi Leonard a donné la victoire aux Clippers sur une action à 3 points à 2''0 de la fin, rentrant son tir puis le lancer-franc dont il a bénéficié pour une faute subie sur cette action. L'ailier de Houston Tari Eason a ensuite manqué la cible à 3 points au «buzzer».

Egalement sélection pour le «Rising Stars Challenge» du All-Star week-end, Kyshawn George a connu la défaite mercredi, la troisième d'affilée pour les Wizards. Washington s'est lourdement incliné (138-113) sur le parquet de Cleveland, où l'ailier valaisan a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 17 points.