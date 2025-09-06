Les Suissesses ont répondu présentes samedi à Champéry lors des qualifications de Downhill des Mondiaux 2025. Lisa Baumann a pris la 2e place et Camille Balanche la 4e.

Lisa Baumann a ainsi terminé sa descente au 2e rang en 3’42''671, à 0''745 de Gloria Scarsi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avec seulement 40 filles au départ pour autant de places à pourvoir, ces qualifications ne revêtaient pas un grand intérêt. Certaines athlètes ont décidé de ne pas tout risquer.

Les deux Neuchâteloises Lisa Baumann et Camille Balanche ont elles montré qu'elles étaient bien là. Baumann a pris la deuxième place à 0''745 de l'Italienne Gloria Scarsi, alors que Balanche a concédé 1''796.