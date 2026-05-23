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Escrime Meilleur Helvète, Bayard rend les armes en huitièmes

ATS

23.5.2026 - 15:31

Les épéistes suisses n'ont pas signé d'exploit dans la manche de Coupe du monde disputée à Gümligen samedi. Dernier Helvète en lice, Alexis Bayard a été sorti en 8es de finale du Grand Prix de Berne.

Alexis Bayard, meilleur Suisse, s'incline en 8es de finale 
Alexis Bayard, meilleur Suisse, s'incline en 8es de finale 
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.05.2026, 15:31

Finaliste de ce même tournoi il y a trois ans, le Valaisan de 29 ans s'est incliné de justesse (11-10) face au Hongrois Tibor Andrasfi à ce stade de la compétition. Au tour précédent, il avait dominé 15-5 un autre Hongrois, Gergely Siklosi, tête de série no 3 du tableau.

Escrime. Retour fracassant à Budapest pour Ian Hauri

EscrimeRetour fracassant à Budapest pour Ian Hauri

Deux autres Suisses étaient parvenus à se qualifier pour la phase à élimination directe. Mais le Vaudois Théo Brochard et le Genevois Gabriel Bonferroni ont toutefois été éliminés dès le 1er tour du tableau principal samedi matin.

Escrime. Le Valaisan Alexis Bayard grimpe sur le podium

EscrimeLe Valaisan Alexis Bayard grimpe sur le podium

Lucas Malcotti, qui avait triomphé il y a trois ans à Berne en battant Bayard en finale, n'avait en revanche pas passé l'écueil des qualifications. Autre membre de l'équipe nationale, Ian Hauri avait connu le même sort vendredi.

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