La 91e édition de Morat – Fribourg aura lieu le 5 octobre. Les organisateurs pourront présenter un plateau de grande qualité, tant chez les hommes que côté féminin.

Le Kenyan Shadrack Kenduiywo viendra défendre son titre sur Morat - Fribourg. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Vainqueur en 2024, le Kenyan Shadrack Kenduiywo viendra défendre son titre. Ses principaux challengers devraient être son compatriote Moses Cheruiyot, vainqueur de la Kerzerslauf cette année, ainsi que les Suisses Matthias Kyburz et Julien Wanders.

Chez les femmes, Fabienne Schlumpf, 2e l'an passé, espère faire mieux cette fois. Mais la concurrence internationale sera de haut niveau, avec notamment les Kenyanes Vivian Cheruiyot et Winny Chepteek.