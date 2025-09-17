  1. Clients Privés
Athlétisme Un beau plateau pour la 91e édition de Morat - Fribourg

ATS

17.9.2025 - 12:15

La 91e édition de Morat – Fribourg aura lieu le 5 octobre. Les organisateurs pourront présenter un plateau de grande qualité, tant chez les hommes que côté féminin.

Le Kenyan Shadrack Kenduiywo viendra défendre son titre sur Morat - Fribourg.
Le Kenyan Shadrack Kenduiywo viendra défendre son titre sur Morat - Fribourg.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.09.2025, 12:15

Vainqueur en 2024, le Kenyan Shadrack Kenduiywo viendra défendre son titre. Ses principaux challengers devraient être son compatriote Moses Cheruiyot, vainqueur de la Kerzerslauf cette année, ainsi que les Suisses Matthias Kyburz et Julien Wanders.

Morat-Fribourg. Les Kényans triomphent, les Suisses goûtent à l'argent

Morat-FribourgLes Kényans triomphent, les Suisses goûtent à l'argent

Chez les femmes, Fabienne Schlumpf, 2e l'an passé, espère faire mieux cette fois. Mais la concurrence internationale sera de haut niveau, avec notamment les Kenyanes Vivian Cheruiyot et Winny Chepteek.

