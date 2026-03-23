«Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous, y compris en Suisse»

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Xenia Schwaller «Beaucoup ne croyaient pas en nous, et aussi en Suisse»

ATS

23.3.2026 - 08:42

C'est presque un conte de fées! Les Suissesses du CC Grasshopper, arrivées aux Mondiaux de Calgary sans avoir les faveurs du pronostic, ont surpris tout le monde et conquis le titre mondial.

Xenia Schwaller dans les bras de son père Andreas après avoir conquis le titre mondial.
Xenia Schwaller dans les bras de son père Andreas après avoir conquis le titre mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.03.2026, 08:42

L'histoire a son point de départ le 28 février à Berne. En finale d'une série best of 3 pour le titre national, assorti du ticket pour Calgary, l'équipe de la skip Xenia Schwaller a perdu le premier match contre la formation expérimentée de Silvana Tirinzoni, quadruple championne du monde et récente médaillée olympique.

Mais le CC Grasshopper a ensuite remporté les deux autres matches, à chaque fois après avoir remonté un retard initial. «Cela semblait presque irréel quand nous avons atterri à Calgary il y a deux semaines et demie pour nous préparer à nos premiers Mondiaux», a expliqué Xenia Schwaller à Keystone-ATS.

Championnat suisse de curling. Coup de tonnerre à Berne : les équipes de Tirinzoni et Schwaller battues

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La bonne recette

Le départ a été raté, avec une défaite d'entrée 6-3 contre le Japon. Mais ensuite, Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner et Xenia Schwaller ont trouvé la bonne recette et signé treize victoires consécutives pour se parer d'or.

La jeune formation, avec une moyenne d'âge de 22,5 ans et un modeste budget annuel d'un peu plus de 100'000 francs, a surpris tout le monde. Mais pas les Suissesses elles-mêmes! «Nous savions que nous pouvions obtenir une médaille en jouant comme on sait le faire», glisse la skip. Le quatuor avait déjà démontré ses capacités il y a deux ans en devenant championnes du monde chez les juniors.

Curling. Quel exploit des Suissesses, sacrées championnes du monde !

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«Beaucoup ne croyaient pas en nous, et aussi en Suisse», poursuit Xenia Schwaller. «C'est toujours cool de pouvoir montrer à ceux qui critiquent qu'ils ont tort», a-t-elle aussi ajouté.

Louanges canadiennes

Les plus grandes louanges sont venues des Canadiennes, battues deux fois dans le tournoi par le CC Grasshopper (6-5 en Round Robin, 7-5 en finale). Kerri Einarson (38 ans), skip canadienne, a constaté que ses adversaires «ont pratiquement réussi chaque pierre. Nous n'avons presque pas eu la moindre chance.» Elle a dès lors dû se contenter pour la troisième fois de l'argent après 2022 et 2023 et des défaites contre Silvana Tirinzoni.

Cette médaille d'or n'est qu'un début pour les nouvelles championnes du monde. Et désormais, personne ne les sous-estimera.

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