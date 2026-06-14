La délégation suisse, composée de 17 athlètes, est rentrée des Championnats d'Europe de para-cyclisme avec douze médailles à son actif. Dimanche en Italie, Flurina Rigling a clôturé la compétition en remportant le titre européen dans la course sur route de la catégorie WC2.

Flurina Rigling rentre d'Italie avec deux médailles (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La double médaillée paralympique avait ouvert le bal des médailles helvétiques vendredi en remportant l'argent du contre-la-montre.

Outre Rigling, l’équipe de handbike composée de Sandra Fuhrer, Fabian Recher, Micha Wäfler et Benjamin Früh, ainsi que la cycliste en tricycle Celine van Till, ont contribué à ce bilan de huit médailles d’or, une d’argent et trois de bronze.

Van Till a défendu avec succès ses titres de championne d'Europe dans sa catégorie lors de la course sur route et sur le contre-la-montre. Fuhrer et Recher ont également remporté deux médailles d'or chacun.