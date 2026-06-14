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Para-cyclisme Belle moisson de médailles pour la Suisse aux Européens

ATS

14.6.2026 - 23:04

La délégation suisse, composée de 17 athlètes, est rentrée des Championnats d'Europe de para-cyclisme avec douze médailles à son actif. Dimanche en Italie, Flurina Rigling a clôturé la compétition en remportant le titre européen dans la course sur route de la catégorie WC2.

Flurina Rigling rentre d'Italie avec deux médailles (archives).
Flurina Rigling rentre d'Italie avec deux médailles (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.06.2026, 23:04

La double médaillée paralympique avait ouvert le bal des médailles helvétiques vendredi en remportant l'argent du contre-la-montre.

Outre Rigling, l’équipe de handbike composée de Sandra Fuhrer, Fabian Recher, Micha Wäfler et Benjamin Früh, ainsi que la cycliste en tricycle Celine van Till, ont contribué à ce bilan de huit médailles d’or, une d’argent et trois de bronze.

Van Till a défendu avec succès ses titres de championne d'Europe dans sa catégorie lors de la course sur route et sur le contre-la-montre. Fuhrer et Recher ont également remporté deux médailles d'or chacun.

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