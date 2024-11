Clint Capela et les Hawks ont parfaitement réagi après la lourde défaite subie lundi face au champion en titre Boston. Atlanta a dominé les New York Knicks 121-116 mercredi en NBA, grâce notamment aux 18 points de son intérieur genevois.

ATS

Le Meyrinois, qui n'avait réussi que 2 points (et 5 rebonds) dans un match perdu 123-93 face aux Celtics deux jours plus tôt, a rentré ses 8 tirs et ses 2 lancers-francs pour réussir son meilleur total de la saison. Egalement auteur de 6 rebonds face aux Knicks, il a notamment conclu par un dunk rageur un partiel décisif de 9-1 qui a permis aux Hawks de mener 114-111 à 46''9 de la fin.

Un autre joueur des Hawks s'est parfaitement ressaisi après une soirée cauchemardesque face à Boston, le meneur Trae Young, qui avait également marqué seulement 2 points lundi mais a cumulé 23 points, 10 assists et 6 rebonds face à New York. Mais l'homme du match fut le no 1 de la dernière draft, le Français Zaccharie Risacher, auteur de 33 points (à 6/10 à 3 points) et 7 rebonds.

ATS