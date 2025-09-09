  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tour d’Espagne Bernal victorieux lors d’une étape tronquée par les militants

ATS

9.9.2025 - 17:24

Egan Bernal a remporté la 16e étape de la Vuelta mardi entre Poio et Castro de Herville. Une étape amputée de ses huit derniers kilomètres à cause de manifestants pro-palestiniens.

Egan Bernal s’impose lors de la 16e étape écourtée.
Egan Bernal s’impose lors de la 16e étape écourtée.
AP

Keystone-SDA

09.09.2025, 17:24

09.09.2025, 17:50

«En raison de manifestations qui bloquent la fin de la course, l'étape sera arrêtée à 8 kilomètres de l'arrivée initiale. Le vainqueur de l'étape et les temps pour le classement général seront pris à ce moment-là», a écrit la Vuelta sur son site officiel.

Et dans ces circonstances, c'est le Colombien Egan Bernal qui a franchi en vainqueur l'arrivée sans trop comprendre s'il avait vraiment gagné. Le Colombien d'Ineos, vainqueur du Tour de France 2019, a devancé Mikael Landa en continuant son effort dans la petite montée qui suivait, avec l'arche des 8 kilomètres.

Sa Vuelta «gâchée». Un coureur contraint à l’abandon à cause d’un manifestant

Sa Vuelta «gâchée»Un coureur contraint à l’abandon à cause d’un manifestant

Leader de la course, Jonas Vingegaard a logiquement conservé son maillot rouge, puisque la dernière difficulté n'a pas pu être franchie.

Tout le monde espère que la 18e étape prévue mercredi entre O Barco de Valdeorras et Alto de El Morredero à 1755 m d'altitude ne sera pas perturbée pour le bien du général.

A noter encore que l'Espagnol Javier Romo, pris dans une chute provoquée par un manifestant pro-palestinien dimanche, a été contraint d'abandonner lors de la 16e étape, ont annoncé les organisateurs.

Vuelta. Le duel Vingegaard-Almeida éclipsé par les manifestations

VueltaLe duel Vingegaard-Almeida éclipsé par les manifestations

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta 2025 est lancée ! 21 étapes, plus de 3 150 km, des cols mythiques et un suspense total avec un Vingegaard en feu. On fait le point sur la course, les favoris et la présence suisse !

28.08.2025

Les plus lus

Deux scénarios menacent la Suisse si l’industrie pharmaceutique délocalise
La Pologne ferme sa frontière avec le Bélarus
«Personnellement, c'est dur...» - La déception de Denis Zakaria
Campagne «sans précédent» de Moscou pour s'emparer de la Moldavie
Laura Smet révèle pourquoi elle ne s'appelle pas Hallyday
Alessandra Keller, reine du short-track à Zermatt