  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de gymnastique Lena Bickel 16e, le titre pour une athlète russe controversée

ATS

23.10.2025 - 16:23

Seule Suissesse en lice en finale, Lena Bickel a pris la 16e place du concours général des Mondiaux de Jakarta jeudi. Le titre est revenu à la Russe Angelina Melnikova.

Lena Bickel a terminé 16e du concours général des Mondiaux
Lena Bickel a terminé 16e du concours général des Mondiaux
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.10.2025, 16:23

23.10.2025, 16:57

Lena Bickel, qui s'était classée 15e des qualifications, a donc confirmé en finale. Elle a même fait mieux au niveau comptable, récoltant 51,064 points jeudi contre 50,899 lors des qualifications. La Tessinoise de 20 ans a obtenu sa meilleure note aux barres asymétriques (13,466 points).

Mondiaux de gymnastique. La Tessinoise Lena Bickel s’offre sa première finale planétaire

Mondiaux de gymnastiqueLa Tessinoise Lena Bickel s’offre sa première finale planétaire

Angelina Melnikova, sous drapeau neutre, a été sacrée championne du monde du concours général pour la deuxième fois après 2021. La gymnaste de 25 ans a été autorisée en mars dernier à concourir sous bannière neutre, mais sa neutralité a été récemment contestée par l'Ukraine qui la soupçonne de proximité avec le pouvoir russe.

Avec 55,066 points, Melnikova a devancé l'Américaine Leanne Wong (54,966 points) et la Chinoise Zhang Qingying (54,633 points).

Mondiaux de gymnastique. Noe Seifert médaillé : «Je pensais que ça allait être l'horreur»

Mondiaux de gymnastiqueNoe Seifert médaillé : «Je pensais que ça allait être l'horreur»

Les plus lus

«Ils tapent toujours sur les mêmes» - Marine Le Pen voit rouge !
«Je pense que toutes les footballeuses mentent lorsque...»
Ce que l'on sait des sanctions américaines visant les hydrocarbures russes
«Benjamin» balaie fortement la Suisse, 600 appels rien qu’en terre vaudoise
«On a affaire à un ultra-dingue» -La cour sur la piste du crime par hémorragie