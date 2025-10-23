Seule Suissesse en lice en finale, Lena Bickel a pris la 16e place du concours général des Mondiaux de Jakarta jeudi. Le titre est revenu à la Russe Angelina Melnikova.

Lena Bickel a terminé 16e du concours général des Mondiaux KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lena Bickel, qui s'était classée 15e des qualifications, a donc confirmé en finale. Elle a même fait mieux au niveau comptable, récoltant 51,064 points jeudi contre 50,899 lors des qualifications. La Tessinoise de 20 ans a obtenu sa meilleure note aux barres asymétriques (13,466 points).

Angelina Melnikova, sous drapeau neutre, a été sacrée championne du monde du concours général pour la deuxième fois après 2021. La gymnaste de 25 ans a été autorisée en mars dernier à concourir sous bannière neutre, mais sa neutralité a été récemment contestée par l'Ukraine qui la soupçonne de proximité avec le pouvoir russe.

Avec 55,066 points, Melnikova a devancé l'Américaine Leanne Wong (54,966 points) et la Chinoise Zhang Qingying (54,633 points).