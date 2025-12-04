Mathilde Gremaud a échoué lors de la qualification du Big Air en Coupe du monde à Pékin.

Mathilde Gremaud n'a pas brillé sur le Big Air à Pékin (Illustration). sda

Keystone-SDA ATS

La Fribourgeoise a terminé 14e, assez loin du top 8 requis. La Grisonne Anouk Andraska (7e) sera en finale.