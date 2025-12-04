Aperçu
ATS
4.12.2025 - 08:55
Mathilde Gremaud a échoué lors de la qualification du Big Air en Coupe du monde à Pékin.
Keystone-SDA
04.12.2025, 08:55
04.12.2025, 08:56
La Fribourgeoise a terminé 14e, assez loin du top 8 requis. La Grisonne Anouk Andraska (7e) sera en finale.
