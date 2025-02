Dmitry Bivol est devenu dimanche le nouveau champion incontesté de la catégorie mi-lourds. Le Russe a chipé ses quatre ceintures à Artur Beterbiev, qui a subi à Ryad sa première défaite en pro.

Dmitry Bivol (au centre) est le roi incontesté des mi-lourds. IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

AFP ATS

Bivol, 34 ans, l'a emporté au petit matin sur décision majoritaire (116-112 et 115-113), le troisième juge donnant les boxeurs à 114 partout. Il a ainsi unifié les quatre ceintures WBA, WBC, WBO et IBF que détenait son adversaire canadien, battu pour la première fois en 22 combats professionnels. Et pris sa revanche contre celui qui l'avait d'abord vaincu quatre mois plus tôt, déjà à Ryad.

«Je n'avais pas autant de pression que la dernière fois. Je voulais juste bosser du premier round jusqu'à la fin du 12e. J'en ai fait assez», a analysé Dmitry Bivol, dominateur d'entrée. «J'ai été meilleur, je me suis plus donné, j'ai été plus confiant, plus léger. Je voulais juste tellement gagner aujourd'hui», a-t-il ajouté.

Bivol affiche désormais 24 victoires pour un seul revers infligé par Beterbiev. Ce dernier, 40 ans, était devenu en octobre le premier boxeur à rassembler les quatre principales ceintures mondiales de la catégorie des mi-lourds.

Avant cela dans la capitale saoudienne, chez les poids lourds, Joseph Parker a battu Martin Bakolé, envoyé au tapis dès la deuxième reprise par une droite précise du Néo-Zélandais qui a conduit l'arbitre à mettre fin au combat. Le Congolais avait lui été appelé jeudi pour suppléer le champion IBF Daniel Dubois, malade, et n'était arrivé que samedi matin en Arabie Saoudite.