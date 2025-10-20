Pauline Ferrand-Prévot est revenue sur les critiques concernant son poids qui ont suivi sa victoire dans le Tour de France en août. La cycliste française a estimé qu'elle n'avait pas gagné «uniquement parce (qu'elle était) maigre», samedi dans un entretien avec «Ouest-France».

Pauline Ferrand-Prévot n’a guère apprécié les critiques de Marlen Reusser après le Tour de France. IMAGO/PRESSE SPORTS

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Ultra dominatrice dans les deux dernières étapes de montagne, qu'elle a toutes deux remportées pour endosser le maillot jaune et décrocher la victoire finale, la Française avait été critiquée pour sa maigreur, notamment par la coureuse Marlen Reusser.

«Ferrand-Prévot a établi une nouvelle norme. Quand les coureuses réussissent autant, cela nous met toutes sous pression. Nous espérions secrètement qu'elle ne parvienne pas» à remporter le Tour, avait déclaré la Suissesse après la Grande Boucle.

«Ce qui m'a le plus déçue, c'est que les gens ne voyaient que ça. Ce n'est pas parce que j'étais affûtée que j'allais gagner le Tour. Il y a eu tellement de paramètres autour, tellement d'entraînements… J'ai essayé de tout faire à la perfection pour être la meilleure possible sur ce Tour. C'est aussi mon métier. J'ai trouvé ça un peu étrange de tout remettre sur cette question du poids qui, chez les hommes, pose moins de problèmes», a commenté «PFP».

«Un peu ridicule, surtout venant de Marlen Reusser»

«J'étais à mon poids optimum pour grimper le mieux possible à la Madeleine et être bien sur les autres étapes. C'était un raccourci un peu ridicule. Surtout venant de Marlen Reusser qui a aussi perdu pas mal de poids d'une année à une autre», a poursuivi la Française.

Également victorieuse dans Paris-Roubaix cette saison, Ferrand-Prévot a dû renoncer aux Championnats d'Europe sur les routes de Drôme-Ardèche début octobre. Malade au retour des Championnats du monde au Rwanda, elle a été contrainte de se faire opérer à la cheville gauche en raison d'une inflammation résiduelle apparue à la suite d'une chute survenue en début de saison.

«Peut-être qu'on n'avait pas assez bien nettoyé la plaie et qu'il y a eu quelque chose qui s'est mis à l'intérieur. À chaque fois que je ressentais un peu de fatigue, je retombais malade et je commençais à avoir de la fièvre. (...) Il a fallu opérer», a indiqué la coureuse de Visma-Lease a bike.

Malgré quelques douleurs, Pauline Ferrand-Prévot profite de cette convalescence pour faire une vraie coupure avant de se tourner vers la saison 2026, avec en ligne de mire un deuxième succès consécutif dans le Tour de France.

«Les autres vont travailler encore plus dur pour essayer de me battre. Il faut qu'on garde un temps d'avance, voir ce qu'on peut améliorer pour dominer à nouveau l'année prochaine», a-t-elle estimé.