Mondiaux d’athlétisme Le 200 m féminin perd l’une de ses favorites sur blessure

ATS

15.9.2025 - 13:28

La championne olympique du 100 m Julien Alfred, qui a décroché dimanche soir le bronze sur la ligne droite lors des Mondiaux de Tokyo, ne participera pas au 200 m au Japon. Elle s'est blessée à l'ischio, a indiqué sa fédération lundi.

Julien Alfred a décroché dimanche soir le bronze sur 100 m à Tokyo.
Julien Alfred a décroché dimanche soir le bronze sur 100 m à Tokyo.
IMAGO/Newspix
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.09.2025, 13:28

Championne olympique du 100 m l'été dernier, Julien Alfred avait terminé 2e du 200 m au Stade de France. Parmi les favorites pour le 100 m à Tokyo, la sprinteuse de Sainte-Lucie a pris la 3e place de la finale remportée par Melissa Jefferon-Wooden. Elle évoquait ensuite s'être fait mal à l'ischio pendant la course.

Mondiaux de Tokyo. Seville et Thompson font vibrer la Jamaïque

Mondiaux de TokyoSeville et Thompson font vibrer la Jamaïque

Lundi, Julien Alfred est arrivée en boitant pour la cérémonie de remise des médailles. Mais interrogée sur son forfait, elle a botté en touche, affirmant qu'elle n'avait pas encore pris de décision. «Je ne suis pas encore sûre de ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui j'ai plus mal qu'hier. On va voir, ce serait difficile à avaler si je décide (de ne pas courir)», a-t-elle dit.

Les séries du 200 m ont lieu mercredi, avant les demies jeudi et la finale vendredi.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

