Milan-Cortina 2026 «La décision la plus dure de ma vie» : Ledeux renonce aux JO

ATS

8.1.2026 - 12:42

Tess Ledeux, éloignée des pistes depuis mars en raison d'une commotion cérébrale, est toujours blessée. La Française a renoncé à participer aux JO de Milan-Cortina (6-22 février), a-t-elle annoncé.

Keystone-SDA

08.01.2026, 12:42

«Je ne vais pas pouvoir participer aux JO cet hiver. Les délais sont un peu trop courts, les risques trop importants (...) Je vais faire l'impasse sur cette saison afin d'aller au bout du processus de guérison», a expliqué la skieuse âgée de 24 ans.

Tess Ledeux. «Le risque, c'est que si je rechute, mes symptômes persistent à vie»

Tess Ledeux«Le risque, c'est que si je rechute, mes symptômes persistent à vie»

La Savoyarde avait été médaillée d'argent en Big Air aux JO de Pékin en 2022. Elle avait fait l'impasse sur le début de la saison en Coupe du Monde pour soigner les conséquences d'une commotion cérébrale diagnostiquée après une violente chute en compétition à Tignes.

Tess Ledeux, sur le Big Air de Coire. «C’est le pire événement, c’est hyper dangereux»

Tess Ledeux, sur le Big Air de Coire«C’est le pire événement, c’est hyper dangereux»

Elle visait un retour sur les pistes en janvier, une fois le feu vert des médecins obtenu. «C'est une décision qui s'est imposée à moi. Cela fait des mois que j'essaye de guérir, d'être prête pour les Jeux», a-t-elle regretté. «Mais j'ai deux trois symptômes qui persistent et m'empêchent de me projeter dans une discipline où le risque zéro n'existe pas», a-t-elle ajouté.

