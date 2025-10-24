  1. Clients Privés
Mondiaux de cyclisme sur piste La belle performance du quatuor féminin suisse

ATS

24.10.2025 - 09:45

Aux Championnats du monde de cyclisme sur piste à Santiago au Chili, le quatuor féminin suisse a terminé la poursuite par équipes à la sixième place. Lors du tour principal, Fabienne Buri, Jasmin Liechti, Annika Liehner et Aline Seitz ont parcouru les 4000 m en 4'18''266 minutes, lâchant près de neuf dixièmes à leurs concurrentes japonaises.

Le quatuor féminin suisse a terminé la poursuite par équipes à la sixième place.
Le quatuor féminin suisse a terminé la poursuite par équipes à la sixième place.
IMAGO/frontalvision.com

Keystone-SDA

24.10.2025, 09:45

Le quatuor a ainsi égalisé son meilleur résultat aux Mondiaux depuis le lancement du projet féminin de piste suisse en 2017, la performance au Chili devant être considérée comme meilleure que celle réalisée au Danemark il y a un an. En Amérique du Sud, l'équipe a été plus rapide de plus de quatre secondes qu'en Europe du Nord, et les compétitions pour le titre à Santiago sont bien plus relevées qu'en 2024.

Lors de la course à élimination, l'Uranaise Lorena Leu, qui n'a pas encore 23 ans, s'est classée 9e parmi 24 participantes.

