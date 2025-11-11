Du 14 au 23 novembre, les meilleures formations de beachvolley sont à Adélaïde pour disputer les Mondiaux. La Suisse peut aligner cinq duos, dont trois masculins, ce qui constitue une bonne surprise.

Leo Dillier et Marco Krattiger entre autres représenteront la Suisse à Adélaïde. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après deux championnats du monde sans paire helvétique masculine, ces messieurs font leur grand retour sur la scène internationale. Marco Krattiger/Leo Dillier, Adrian Heidrich/Jonathan Jordan et Yves Haussener/Julian Friedli représenteront la Suisse en Australie. Pour Sebastian Beck, responsable du beachvolley de compétition, c'est un signal fort: «Le fait que nous soyons présents aux Championnats du monde avec trois équipes masculines montre que nous avons fait d'importants progrès.»

Détail amusant, Krattiger/Dillier et Heidrich/Jordan s'affronteront dès le premier match de groupe. Les Suisses auront de sacrés clients dans leur groupe avec les deux Norvégiens Mol/Sörum, numéros 1 mondiaux et champions d'Europe cette année. Haussener/Friedli devront quant à eux s'imposer face à des équipes du Qatar, d'Autriche et de Cuba. L'entraîneur national Philip Gabathuler se montre optimiste: «Les trois équipes ont le potentiel pour passer la phase de groupes.»

Espoirs de médailles chez les dames

Ceci étant, les meilleures chances de médailles pour la Suisse reposent sur les sœurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré. Lors de leur première saison ensemble, les Bernoises ont démontré qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Elles auront sur leurs épaules la pression de remporter, pourquoi pas, les toutes premières médailles féminines suisses aux Championnats du monde.

Une mauvaise nouvelle est toutefois venue assombrir le tableau. L'expérimentée Tanja Hüberli a dû déclarer forfait après une opération au pied. Sa partenaire Leona Kernen forme donc une nouvelle équipe avec Annique Niederhauser. Les deux jeunes espoirs se connaissent bien puisqu'elles avaient remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde M21 en 2023. Les voici donc ensemble pour la première fois à des Championnats du monde élite.