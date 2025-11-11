  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de beachvolley Trois équipes masculines suisses présentes

ATS

11.11.2025 - 11:30

Du 14 au 23 novembre, les meilleures formations de beachvolley sont à Adélaïde pour disputer les Mondiaux. La Suisse peut aligner cinq duos, dont trois masculins, ce qui constitue une bonne surprise.

Leo Dillier et Marco Krattiger entre autres représenteront la Suisse à Adélaïde.
Leo Dillier et Marco Krattiger entre autres représenteront la Suisse à Adélaïde.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.11.2025, 11:30

Après deux championnats du monde sans paire helvétique masculine, ces messieurs font leur grand retour sur la scène internationale. Marco Krattiger/Leo Dillier, Adrian Heidrich/Jonathan Jordan et Yves Haussener/Julian Friedli représenteront la Suisse en Australie. Pour Sebastian Beck, responsable du beachvolley de compétition, c'est un signal fort: «Le fait que nous soyons présents aux Championnats du monde avec trois équipes masculines montre que nous avons fait d'importants progrès.»

Détail amusant, Krattiger/Dillier et Heidrich/Jordan s'affronteront dès le premier match de groupe. Les Suisses auront de sacrés clients dans leur groupe avec les deux Norvégiens Mol/Sörum, numéros 1 mondiaux et champions d'Europe cette année. Haussener/Friedli devront quant à eux s'imposer face à des équipes du Qatar, d'Autriche et de Cuba. L'entraîneur national Philip Gabathuler se montre optimiste: «Les trois équipes ont le potentiel pour passer la phase de groupes.»

Espoirs de médailles chez les dames

Ceci étant, les meilleures chances de médailles pour la Suisse reposent sur les sœurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré. Lors de leur première saison ensemble, les Bernoises ont démontré qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Elles auront sur leurs épaules la pression de remporter, pourquoi pas, les toutes premières médailles féminines suisses aux Championnats du monde.

Une mauvaise nouvelle est toutefois venue assombrir le tableau. L'expérimentée Tanja Hüberli a dû déclarer forfait après une opération au pied. Sa partenaire Leona Kernen forme donc une nouvelle équipe avec Annique Niederhauser. Les deux jeunes espoirs se connaissent bien puisqu'elles avaient remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde M21 en 2023. Les voici donc ensemble pour la première fois à des Championnats du monde élite.

Les plus lus

«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
Ferme évacuée à Ramiswil et chiens euthanasiés: transparence exigée
«Leur cacher des choses ne fonctionne pas» – le prince William évoque l'éducation de ses enfants
Une figure éminente du cinéma a rendu son dernier souffle
Moscou dénonce un complot visant à détourner un avion de chasse
«Cela a ruiné ma vie» – Paris Jackson révèle souffrir d'une perforation de la cloison nasale