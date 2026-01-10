  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski de bosses Mikael Kingsbury écrit l’histoire et entre dans un cercle très fermé

ATS

10.1.2026 - 10:33

Le Canadien Mikael Kingsbury a écrit une page d'histoire du ski de bosses vendredi. Le champion olympique 2018 a signé sa 100e victoire en Coupe du monde, devant son public à Val Saint Come.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.01.2026, 10:33

Kingsbury, qui sera un prétendant à l'or olympique sur les bosses et en parallèle à Milan-Cortina (6-22 février), a devancé l'Australien Matt Graham (83,50) et l'Américain Kick Page (80,96) dans la station québécoise.

Il est le quatrième athlète à atteindre la barre des 100 victoires en Coupe du monde dans une discipline olympique hivernale après les fondeurs Marit Björgen et Johannes Klaebo et la star américaine du ski alpin Mikaela Shiffrin.

Les plus lus

Une toute nouvelle loi pourrait exonérer la commune de Crans-Montana
Swiss annule de nouveaux vols à cause des intempéries
Suivez la descente dames en direct
Un Marco Odermatt taille patron en route vers un nouveau succès
Des diplomates américains à Caracas pour restaurer les liens