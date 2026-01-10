Le Canadien Mikael Kingsbury a écrit une page d'histoire du ski de bosses vendredi. Le champion olympique 2018 a signé sa 100e victoire en Coupe du monde, devant son public à Val Saint Come.

MIKAEL KINGSBURY HITS 💯!!! History made as he claims his 100th career victory! Absolute legend 👑#worldcupvalstcome #fisfreestyle #fismoguls pic.twitter.com/IlSLaBtGTx — FISfreestyle (@FISfreestyle) January 10, 2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Kingsbury, qui sera un prétendant à l'or olympique sur les bosses et en parallèle à Milan-Cortina (6-22 février), a devancé l'Australien Matt Graham (83,50) et l'Américain Kick Page (80,96) dans la station québécoise.

Il est le quatrième athlète à atteindre la barre des 100 victoires en Coupe du monde dans une discipline olympique hivernale après les fondeurs Marit Björgen et Johannes Klaebo et la star américaine du ski alpin Mikaela Shiffrin.