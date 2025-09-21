  1. Clients Privés
Tour du Luxembourg McNulty signe la 86ᵉ victoire record de l’UAE

ATS

21.9.2025 - 18:54

L'Américain Brandon McNulty a apporté à son équipe UAE sa 86e victoire de la saison, un record, en remportant le Tour du Luxembourg. Le Français Romain Grégoire a gagné la dernière étape dimanche.

Keystone-SDA

21.09.2025, 18:54

Sept jours plus tôt, McNulty avait permis à la formation des Emirats d'égaler le record du nombre de succès d'une même équipe sur une saison que détenait la formation HTC-Columbia depuis 2009 en s'imposant dans le GP de Montréal où son leader Tadej Pogacar lui avait laissé la victoire.

GP de Montréal. McNulty triomphe grâce à un cadeau de Pogacar

GP de MontréalMcNulty triomphe grâce à un cadeau de Pogacar

Dimanche, l'Américain de 27 ans a fini par écrire l'histoire pour son équipe en décrochant sa vingtième victoire professionnelle avec le classement général du Tour du Luxembourg où il devance le Danois Mattias Skjelmose (+47')' et l'Equatorien Richard Carapaz (+1'04).

Le Bernois Marc Hirschi a pris la 5e place finale, à 1'19 de McNulty.

