L'Américain Brandon McNulty a apporté à son équipe UAE sa 86e victoire de la saison, un record, en remportant le Tour du Luxembourg. Le Français Romain Grégoire a gagné la dernière étape dimanche.

🇫🇷 Romain Grégoire plus fort que Ben Healy ! Le Français impose sa loi au puncheur irlandais pour s'offrir la 5e et dernière étape d'un Tour de Luxembourg remporté par Brandon McNulty #LesRP pic.twitter.com/UaQG4OcG0o — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 21, 2025

Keystone-SDA ATS

Sept jours plus tôt, McNulty avait permis à la formation des Emirats d'égaler le record du nombre de succès d'une même équipe sur une saison que détenait la formation HTC-Columbia depuis 2009 en s'imposant dans le GP de Montréal où son leader Tadej Pogacar lui avait laissé la victoire.

Dimanche, l'Américain de 27 ans a fini par écrire l'histoire pour son équipe en décrochant sa vingtième victoire professionnelle avec le classement général du Tour du Luxembourg où il devance le Danois Mattias Skjelmose (+47')' et l'Equatorien Richard Carapaz (+1'04).

Le Bernois Marc Hirschi a pris la 5e place finale, à 1'19 de McNulty.