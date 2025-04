Le phénomène Matthew Brennan le plus fort à Fribourg

Matthew Brennan (Visma) a remporté la première étape du Tour de Romandie mercredi après 194 km entre Münchenstein et Fribourg. Le sprinter britannique n'a connu aucune difficulté sur le boulevard de Pérolles et s'empare du maillot jaune de leader.

Le favori a répondu présent : Matthew Brennan domine le sprint pour s'adjuger la 1re étape du Tour de Romandie à Fribourg 💪 #TDR2025 #LesRP pic.twitter.com/R6DzjUCR5d — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 30, 2025

Keystone-SDA ATS

Malgré quatre ascensions (2 de 2e catégorie et 2 de 3e), tout s'est terminé au sprint en ville de Fribourg. Parce que les montées étaient trop loin de l'arrivée pour créer des écarts. Dans ces circonstances et sous un soleil généreux, les deux survivants de l'échappée du jour, le Belge Gerben Kuypers (Intermarché) et l'Allemand Ben Zwiehoff (Bora), se sont fait reprendre à 24 kilomètres de l'arrivée.

A Fribourg, l'équipe Visma a su travailler pour placer Brennan dans de très bonnes conditions. Le jeune Britannique de même pas 20 ans, il les fêtera le 6 août, a ensuite mis la misère à ses adversaires en s'imposant avec plusieurs vélos d'avance sur le Français Aurélien Paret-Peintre.

Pénurie de sprinters

«Le final était un peu délicat à négocier, mais je savais que je devais partir à environ 250-300 mètres de la ligne. J'ai beaucoup entraîné ce genre d'efforts de 20 secondes à l'entraînement ces derniers temps», a expliqué le natif de Darlington dans le nord de l'Angleterre en conférence de presse.

La Visma, qui évolue sur ce Tour de Romandie sans ses têtes d'affiche (Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Sepp Kuss), est l'une des rares à aligner un sprinter cette semaine. Un choix qui s'est avéré payant, même si le scénario de la course mercredi a aussi aidé, l'équipe Ineos roulant longtemps en tête de peloton pour rattraper les fuyards et protéger le maillot jaune de Samuel Watson, acquis la veille lors du prologue de Saint-Imier.

Le Britannique est évidemment arrivé dans le même temps que le vainqueur du jour, mais ce dernier lui a dérobé la tunique jaune grâce aux 10 secondes de bonifications allant avec la première place. «C'est un maillot spécial. Le Tour de Romandie est une course prestigieuse. Ca va être une super expérience de rouler dans ces couleurs demain», s'est réjoui Matthew Brennan, qui s'était révélé en mars en remportant deux étapes sur le Tour de Catalogne.

Rebelote jeudi?

Au vu de la facilité avec laquelle il a réglé le sprint, le double champion du monde junior sur piste (en poursuite et en madison) espère sans doute que les deux prochaines étapes réserveront aussi une arrivée groupée, ce qui n'est pas improbable.

Il devra pour cela mettre à profit les qualités de grimpeur qu'il dit également posséder pour ne pas être lâché dans les quatre ascensions qui animeront la 2e étape jeudi, un circuit de 157 km autour de La Grande Béroche, dans le canton de Neuchâtel.