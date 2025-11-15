Les Suisses ont brillé lors de l'avant-dernière journée des Mondiaux au Caire. Ils ont conquis deux médailles d'or, certes dans des disciplines ne figurant pas au programme des prochains JO.
Adrian Schaub a cueilli samedi le titre au pistolet standard à 25 m, le trio Pascal Bachmann/Gilles Dufaux/Sandro Greuter s'imposant dans le match aux trois positions à la carabine à 300 mètres. Bachmann s'est par ailleurs paré de bronze dans l'épreuve individuelle, tout comme Marta Szabo chez les dames.
La délégation affiche désormais dix médailles à son tableau de chasse dans ces Mondiaux, dont deux d'or.