Tir Brillants au Caire, les Suisses signent un doublé doré

ATS

15.11.2025 - 13:26

Les Suisses ont brillé lors de l'avant-dernière journée des Mondiaux au Caire. Ils ont conquis deux médailles d'or, certes dans des disciplines ne figurant pas au programme des prochains JO.

Deux fois l’or pour la Suisse, même hors du programme olympique (image d’illustration).
Deux fois l’or pour la Suisse, même hors du programme olympique (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.11.2025, 13:26

15.11.2025, 14:52

Adrian Schaub a cueilli samedi le titre au pistolet standard à 25 m, le trio Pascal Bachmann/Gilles Dufaux/Sandro Greuter s'imposant dans le match aux trois positions à la carabine à 300 mètres. Bachmann s'est par ailleurs paré de bronze dans l'épreuve individuelle, tout comme Marta Szabo chez les dames.

La délégation affiche désormais dix médailles à son tableau de chasse dans ces Mondiaux, dont deux d'or.

