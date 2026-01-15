  1. Clients Privés
Patinage artistique Programme court maîtrisé, Britschgi sixième provisoire

ATS

15.1.2026 - 19:22

Lukas Britschgi s'élancera dans le dernier groupe pour le libre des Championnats d'Europe de Sheffield. Le tenant du titre est 6e avec 82,12 points, soit à environ neuf points du leader Nika Egadze.

Lukas Britschgi est sixième après le court à Sheffield.
Lukas Britschgi est sixième après le court à Sheffield.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.01.2026, 19:22

15.01.2026, 20:40

Le Schaffhousois de 27 ans a perdu des points sur son premier saut, un quadruple toe-loop. Mais personne ne va enterrer celui qui a enlevé le bronze des Européens d'Espoo en 2023. L'an dernier à Talinn, il n'occupait que la 8e place au terme du court.

Le deuxième représentant helvétique, Ean Weiler, a également convaincu. Le jeune homme de 18 ans, qui participe pour la première fois à des Championnats d'Europe, a réalisé un programme court solide. Il s'est classé 15e avec 68,92 points.

