Nina Brunner et Tanja Hüberli n'ont pas eu besoin de temps d'adaptation pour leur retour au Brésil. Le duo suisse, à nouveau réuni, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi Elite 16 à Saquarema.

Nina Brunner et Tanja Hüberli n'ont pas eu besoin de temps d'adaptation pour leur retour au Brésil. ats

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Après avoir essuyé leur première défaite lors du troisième et dernier match de poule contre le duo brésilien Thamela/Victoria, elles ont immédiatement dû faire face à un nouveau test. Et elles l’ont passé avec brio contre les Américaines Kelly Cheng/Megan Kraft.

Contrairement à leur défaite en trois sets de la veille, les Suissesses ont su saisir leur chance lors du set décisif. A 15-14, Brunner a converti la troisième balle de match sur un ace.

En quarts de finale, Brunner/Hüberli affronteront à nouveau deux Américaines: Sara Hughes, qui a remporté le titre mondial avec Cheng en 2023, et Allysa Batenhorst. Le duo américain a empêché un duel helvétique en quarts en battant de justesse en trois sets Joana Mäder et Leona Kernen en huitièmes de finale. Kernen avait fait équipe avec succès avec Hüberli la saison dernière, tandis que Mäder (née Heidrich) revient, tout comme Brunner, d’un congé maternité.