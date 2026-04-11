  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Beachvolley Brunner et Hüberli filent en quarts de finale

ATS

11.4.2026 - 19:23

Nina Brunner et Tanja Hüberli n'ont pas eu besoin de temps d'adaptation pour leur retour au Brésil. Le duo suisse, à nouveau réuni, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi Elite 16 à Saquarema.

Nina Brunner et Tanja Hüberli n'ont pas eu besoin de temps d'adaptation pour leur retour au Brésil.
Nina Brunner et Tanja Hüberli n'ont pas eu besoin de temps d'adaptation pour leur retour au Brésil.
ats

Keystone-SDA

11.04.2026, 19:23

Après avoir essuyé leur première défaite lors du troisième et dernier match de poule contre le duo brésilien Thamela/Victoria, elles ont immédiatement dû faire face à un nouveau test. Et elles l’ont passé avec brio contre les Américaines Kelly Cheng/Megan Kraft.

Contrairement à leur défaite en trois sets de la veille, les Suissesses ont su saisir leur chance lors du set décisif. A 15-14, Brunner a converti la troisième balle de match sur un ace.

En quarts de finale, Brunner/Hüberli affronteront à nouveau deux Américaines: Sara Hughes, qui a remporté le titre mondial avec Cheng en 2023, et Allysa Batenhorst. Le duo américain a empêché un duel helvétique en quarts en battant de justesse en trois sets Joana Mäder et Leona Kernen en huitièmes de finale. Kernen avait fait équipe avec succès avec Hüberli la saison dernière, tandis que Mäder (née Heidrich) revient, tout comme Brunner, d’un congé maternité.

Les plus lus

Netanyahu affirme avoir «anéanti» les programmes nucléaire et balistique iraniens
Willy Imstepf a gravi le Cervin quelque 250 fois : aujourd’hui, il a besoin d’aide pour s’habiller
«Assez de guerre!» : le pape cingle les bellicistes
Le Barça s’offre le derby catalan et fait un pas de plus vers un 29e titre
Drame dans la Forêt-Noire : un motard suisse perd la vie dans un virage
L’Iran accuse Washington d’avoir des «demandes excessives» sur le détroit d’Ormuz