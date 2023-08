Les championnats d'Europe commencent mercredi à Vienne. Tanja Hüberli et Nina Brunner reviennent à l'endroit où elles ont remporté l'or européen il y a deux ans.

Brunner/Hüberli de retour sur les terres de leur exploit KEYSTONE

Ce tournoi en 2021 fut chargé d'émotions. Deux semaines seulement après leur amère élimination en huitièmes de finale des Jeux olympiques, Brunner/Hüberli avaient profité de l'absence de certaines des meilleures paires pour remporter le premier grand titre de leur carrière lors des championnats d'Europe dans la capitale autrichienne.

Lors des Européens de Munich l'an dernier, la Zougoise et la Schwytzoise avaient également atteint la finale, comme en 2018, perdue contre la paire lettonne Graudina/Samoilova. Du côté d'Hüberli, il faut en outre ajouter l'argent remporté en 2014 au côté de Tanja Goricanec. Un bilan plus que positif. Et il y a de bonnes chances pour que le palmarès de Brunner/Hüberli aux championnats d'Europe s'enrichisse d'une nouvelle médaille.

Brunner, 27 ans, et Hüberli, de trois ans son aînée, sont les têtes de série no 1 du tournoi. Mais les athlètes n'y accordent pas beaucoup d'importance. «Il y a certainement six ou sept équipes qui sont à notre niveau», a précisé Hüberli dans une interview donnée à la fédération. Pour les deux athlètes, c'est davantage la forme du jour et celle durant le tournoi qui vont déterminer la lutte pour les médailles.

Trois autres équipes féminines

Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder font également partie des favorites. Les championnes d'Europe 2020 sont encore en phase de réapprentissage après la lourde blessure à l'épaule de Mäder, qui l'avait contrainte à presque une année de pause. Après un début de saison prometteur, elles ont été éliminées au premier tour du tournoi de Gstaad et deux semaines plus tard à Edmonton. Les deux Suissesses de 31 ans ont certes laissé entendre qu'elles pouvaient continuer à jouer au plus haut niveau, mais elles font face à un souci de constance leur faisait encore défaut.

Outre ces deux équipes expérimentées, deux jeunes duos représenteront la Suisse: Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Menia Bentele/Anna Lutz. Le tirage au sort a voulu qu'elles se retrouvent dans le même groupe, ce qui va donner lieu à un duel suisse dès le premier tour.

Une seule équipe masculine

Alors que les Suissesses ont pris part à quatre des cinq dernières finales européennes, la dernière médaille remportée par les messieurs remonte maintenant à 17 ans. En 2006, Patrick Heuscher et Stefan Kobel avaient remporté le bronze à La Haye.

Et cette période de disette a peu de chances de se terminer cette année. Avec Quentin Métral et Yves Haussener, seul un duo suisse a réussi à se hisser parmi les 32 équipes. Lors des championnats d'Europe 2022, le binôme avait échoué en seizièmes de finale.

ats