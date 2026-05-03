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Formule E Buemi tout près du podium à Berlin, Müller sans points

ATS

3.5.2026 - 17:37

Sébastien Buemi a manqué de peu le podium lors de la deuxième course de Formule E du week-end à Berlin, terminant 4e. Nico Müller, vainqueur la veille, n'est pas parvenu à marquer de points dimanche.

Frustration pour Buemi et Müller en Formule E à Berlin.
Frustration pour Buemi et Müller en Formule E à Berlin.
EPA

Keystone-SDA

03.05.2026, 17:37

Buemi s'est nettement amélioré par rapport à samedi, lorsqu'il n'avait pris que la 12e place. Au final, le Vaudois a manqué d'une demi-seconde le podium sur le circuit de la capitale allemande. Avec Edoardo Mortara (Mahindra) 7e, un deuxième Suisse s'est classé dans les points.

Nico Müller, qui avait cueilli la veille sa première victoire en Formule E, n'a fini que 13e. La victoire est revenue au Néo-Zélandais Mitch Evans, alors que l'Allemand Pascal Wehrlein a pris les commandes du championnat du monde. Leader avant la course dominicale, Mortara a reculé au 3e rang du général.

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