Le bras de fer se poursuit entre Jimmy Butler et le Heat, sur fond de tension autour d'un possible départ du joueur. La star de Miami a de nouveau été suspendue mercredi par sa franchise, cette fois pour deux matches, à cause d'un avion raté.

Jimmy Butler a de nouveau été suspendu par le Heat. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Butler (35 ans) avait déjà été suspendu sept matches par le Heat au début du mois en raison de déclarations où il expliquait vouloir quitter l'équipe. Il avait mené le Heat à deux finales perdues en 2020 et 2023.

«Nous avons suspendu Jimmy Butler pour deux matches pour des manquements répétés au respect des règles internes, conduite insubordonnée et préjudiciable à l'équipe, en manquant notamment le vol d'aujourd'hui pour Milwaukee», écrit le Heat dans un communiqué diffusé mercredi.

Sa situation et son très probable départ animent depuis plusieurs semaines le marché des transferts en NBA, alors que plusieurs équipes aimeraient attirer l'ailier pour se renforcer dans la course au titre.