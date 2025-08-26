Les Championnats du monde 2025 de Paris se sont terminés mardi pour la délégation suisse. Tobias Künzi a été éliminé d'entrée, alors que le duo Lucie Amiguet/Caroline Racloz a été sorti au 2e tour.

Tobias Künzi a été sorti dès le premier tour. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour son retour dans la salle qui avait accueilli le tournoi olympique, Tobias Künzi avait hérité d'un adversaire très solide. Le Malaisien Jun Hao Leong, 25e mondial, ne lui a d'ailleurs pas laissé la moindre ouverture (21-12 21-14).

Les Vaudoises Lucie Amiguet/Caroline Racloz, qui ont obtenu le seul succès helvétique à Paris lundi dans leur 1er tour, n'ont comme prévu pas pu enchaîner. Opposées aux Chinoises Liu Sheng Shu/Tan Ning, têtes de série numéro 1 et finalistes olympiques, elles ont été largement dominées (21-8 21-4).