Le grimpeur de l'équipe Groupama-FDJ David Gaudu a été contraint à l'abandon après une nouvelle chute lors de la deuxième étape de Tirreno-Adriatico mardi.

David Gaudu chute et abandonne sur Tirreno-Adriatico !



La poisse poursuit le Français, déjà tombé sur les Strade Bianche... #LesRP pic.twitter.com/YBqHWWFrYu — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 11, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Gaudu est tombé avec deux autres coureurs à quarante kilomètres de l'arrivée de la deuxième étape, à la suite d'un ralentissement alors que le peloton était entré dans une zone de ravitaillement. Le Breton, touché selon les images de télévision au coude droit, est resté plusieurs minutes sur le bas côté, avant de prendre place dans la voiture de son équipe.

«Ca a pilé devant lui et il n'a rien pu faire», a expliqué Thierry Bricaud, directeur sportif de Groupama-FDJ, cité dans un communiqué de l'équipe française. «Il n'y aurait rien de cassé et de rédhibitoire, on en saura plus (mercredi), mais ça reste pénalisant», a-t-il ajouté.

Série noire pour Gaudu

Gaudu, quatrième du Tour de France 2022 et sixième du dernier Tour d'Espagne, n'est pas épargné par la malchance en ce début de saison. Il a certes remporté une étape du Tour d'Oman début février, mais il collectionne depuis les chutes, à l'entraînement à cause d'un animal errant le mois dernier, et deux samedi dernier lors des Strade Bianche, la classique italienne remportée par la superstar Tadej Pogacar.

Gaudu, 28 ans, sera avec son compatriote Guillaume Martin-Guyonnet le leader de l'équipe Groupama-FDJ sur le Tour de France 2025.