Avec 83 points inscrits face à Washington mardi, l'intérieur américain de Miami Bam Adebayo, talentueux mais jamais cité parmi les superstars de la ligue, a marqué l'histoire de la NBA, derrière les 100 points de Wilt Chamberlain, mais a reçu des réactions mitigées.

BAM ADEBAYO ETCHED HIS NAME INTO THE NBA HISTORY BOOKS 👏 pic.twitter.com/3rQCYeBQMV — ESPN (@espn) March 11, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Qui est Bam Adebayo ?

Agé de 28 ans, Bam Adebayo dispute sa 9e saison dans la ligue de basket nord-américaine. Après une saison universitaire avec les Kentucky Wildcats, Adebayo avait été sélectionné en 14e position de la draft 2017.

Choisi par le Miami Heat, il n'a jamais quitté l'équipe avec laquelle il a atteint mais perdu deux finales NBA, face aux Los Angeles Lakers de LeBron James en 2020, puis face aux Denver Nuggets de Nikola Jokic en 2023.

L'intérieur (2,06 m) compte trois sélections au All-Star Game (2020, 2023 et 2024) et a été une fois élu dans le cinq défensif de la ligue (2024).

Né dans le New Jersey d'un père nigérian et d'une mère américaine, Edrice Femi Adebayo est surnommé «Bam» pour sa ressemblance avec un personnage du dessin animé La Famille Pierrafeu.

Formaté par le très réputé Erik Spoelstra, l'entraîneur NBA à la plus longue longévité (coach principal du Heat depuis 2008) depuis la retraite de Gregg Popovich, Adebayo est réputé pour sa défense, mais doté d'un arsenal offensif complet (33% à 3 points).

Double champion olympique avec Team USA (2021 et 2024), Adebayo est en couple avec la meilleure basketteuse du monde, l'Américaine A'ja Wilson, également double championne olympique et triple championne WNBA avec les Aces de Las Vegas (2022, 2023 et 2025), qui codétient elle le record de points sur un match de la ligue féminine nord-américaine (53).

Wilson a participé à la conférence de presse d'après match mardi avec son conjoint. «Nos conversations, nos entraînements me motivent, vous voyez ce qu'elle peut accomplir, elle m'inspire chaque jour», a-t-il salué.

Pourquoi ses 83 points sont une immense surprise?

Avec 83 points, Adebayo a réussi le deuxième total de l'histoire pour un joueur lors d'un match NBA derrière le légendaire Wilt Chamberlain, auteur de 100 points en 1962, mais devant le plus contemporain Kobe Bryant, qui avait marqué 81 points en 2006.

L'intérieur n'est pas un grand scoreur, il tourne en moyenne à 20 points par match, avec une pointe en 20,4 points lors de la saison 2022-2023. Son précédent record n'était que de 41 points face à Brooklyn en 2021.

Qu'en a pensé la NBA ?

Le profil du joueur, la faiblesse de l'adversaire, et la répartition des points, 36 obtenus sur lancers-francs, ont déclenché des réactions mitigées à la performance du pivot, parmi les suiveurs, certains empreints de nostalgie, ou les acteurs du championnat.

«La première chose à laquelle on pense c'est comment (il a mis ces points), vu son style de jeu. J'ai vu six tirs à 3 points seulement (7, ndlr) mais quelque chose comme 40 lancers francs (36, ndlr)... Ca en dit long... Contre les Washington Wizards», une des pires équipes NBA, a persiflé l'entraîneur des Houston Rockets Ime Udoka.

Aux premières loges, le coach des Wizards, écrasés 150-129, Brian Keefe a lui souhaité «donner du crédit (à Adebayo) pour sa première période, il a tiré de manière incroyable».

«Ensuite ils l'ont laissé sur le parquet, il a eu beaucoup de fautes sifflées en sa faveur, 16 lancers-francs dans le 4e quart-temps... On essayait de lui faire lâcher la balle mais il obtenait quand mêmes des fautes loin du panier, des coups de sifflet que je ne peux pas trop expliquer (...) ce 4e quart-temps, ce n'était plus vraiment un match de basket».

Les joueurs ont été plus prompts à féliciter Adebayo. «C'est incroyable, ça illustre à quel point il travaille dur. Peu importe comment les points sont marqués, dans 10, 20 ou 30 ans personne ne se souviendra du nombre de lancers-francs», a salué le MVP 2019 et 2020 Giannis Antetokounmpo.

«Je ne pouvais pas le croire en suivant en temps réel, a réagi la superstar Kevin Durant. Félicitations à Bam, je sais à quel point il travaille. Sa feuille de statistiques est incroyable, 36 lancers francs ça veut dire qu'il a reçu beaucoup de coups, ça demande beaucoup d'énergie. Surpasser Kobe (Bryant)... bravo à lui c'est un immense accomplissement, dont on parlera longtemps.»