«Ça met le feu aux fesses» - L’intouchable Duplantis menacé ?

Le recordman du monde du saut à la perche Armand Duplantis a estimé mardi qu'il n'avait pas le droit à l'erreur s'il voulait conserver son statut d'imbattable rival. Le Suédois a admis que les gros résultats du Grec Emmanouil Karalis (6,08 m) lui mettaient «le feu aux fesses».

Emmanouil Karalis peut-il faire trembler l’intouchable Armand Duplantis ? IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«C'est sûr que ça met le feu aux fesses. Je dois être au top du top à chaque fois pour rester le meilleur», a admis Duplantis lors d'une conférence de presse à Zurich mardi, avant les finales de la Ligue de diamant qui débutent mercredi.

En ayant porté son propre record du monde à 6,29 m mi-août, «Mondo» conserve un matelas très confortable face à ses concurrents mais pour la première fois depuis 2014 et Renaud Lavillenie, un perchiste autre que lui a franchi 6,08 m cet été.

Emmanuel Karalis «met la barre tellement haut, je n'ai jamais vécu ça», a insisté Duplantis, qui était encore jeune ado quand Lavillenie était à son meilleur niveau. «Il faut toujours que je sois incisif et très concentré.»

Karalis : «Mondo repousse les limites, mais...»

Karalis de son côté réalise une saison hors normes, même s'il reste souvent dans l'ombre de Duplantis. Depuis le début de l'année, le médaillé de bronze olympique a terminé dix concours à plus de six mètres, jusqu'à devenir le quatrième performeur mondial de l'histoire - derrière Duplantis, Lavillenie et Sergueï Bubka - grâce à son saut à 6,08 m lors des championnats de Grèce début août.

«Cette saison est incroyable pour moi et sauter 6,08 m, chez moi, c'était vraiment fou», a-t-il affirmé en conférence de presse. «On est toujours contents des résultats des autres et bien sûr, Mondo repousse les limites, mais on lui court après.»

