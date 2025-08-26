«Ça met le feu aux fesses» - L’intouchable Duplantis menacé ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Weltklasse «Ça met le feu aux fesses» - L’intouchable Duplantis menacé ?

Nicolas Larchevêque

26.8.2025

Le recordman du monde du saut à la perche Armand Duplantis a estimé mardi qu'il n'avait pas le droit à l'erreur s'il voulait conserver son statut d'imbattable rival. Le Suédois a admis que les gros résultats du Grec Emmanouil Karalis (6,08 m) lui mettaient «le feu aux fesses».

Emmanouil Karalis peut-il faire trembler l’intouchable Armand Duplantis ?
Emmanouil Karalis peut-il faire trembler l’intouchable Armand Duplantis ?
IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse

26.08.2025, 19:46

«C'est sûr que ça met le feu aux fesses. Je dois être au top du top à chaque fois pour rester le meilleur», a admis Duplantis lors d'une conférence de presse à Zurich mardi, avant les finales de la Ligue de diamant qui débutent mercredi.

En ayant porté son propre record du monde à 6,29 m mi-août, «Mondo» conserve un matelas très confortable face à ses concurrents mais pour la première fois depuis 2014 et Renaud Lavillenie, un perchiste autre que lui a franchi 6,08 m cet été.

Saut à la perche. Treizième record du monde : Duplantis plane à 6,29 m !

Saut à la percheTreizième record du monde : Duplantis plane à 6,29 m !

Emmanuel Karalis «met la barre tellement haut, je n'ai jamais vécu ça», a insisté Duplantis, qui était encore jeune ado quand Lavillenie était à son meilleur niveau. «Il faut toujours que je sois incisif et très concentré.»

Karalis : «Mondo repousse les limites, mais...»

Karalis de son côté réalise une saison hors normes, même s'il reste souvent dans l'ombre de Duplantis. Depuis le début de l'année, le médaillé de bronze olympique a terminé dix concours à plus de six mètres, jusqu'à devenir le quatrième performeur mondial de l'histoire - derrière Duplantis, Lavillenie et Sergueï Bubka - grâce à son saut à 6,08 m lors des championnats de Grèce début août.

«Cette saison est incroyable pour moi et sauter 6,08 m, chez moi, c'était vraiment fou», a-t-il affirmé en conférence de presse. «On est toujours contents des résultats des autres et bien sûr, Mondo repousse les limites, mais on lui court après.»

Athletissima. Sans Duplantis, Karalis triomphe logiquement à la perche

AthletissimaSans Duplantis, Karalis triomphe logiquement à la perche

Archive sur Armand Duplantis

Armand Duplantis avec les jeunes avant Athletissima

Armand Duplantis avec les jeunes avant Athletissima

Du bon temps avec les enfants à Ouchy. Le champion olympique et recordman du monde du saut à la perche Armand Duplantis a donné une initiation mardi après-midi à des jeunes.

20.08.2024

Les plus lus

Trump lance un assaut de plus contre l'indépendance de la Fed
Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers
Un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse
«Ça met le feu aux fesses» - L’intouchable Duplantis menacé ?
Le tennis suisse à la fête grâce à Leandro Riedi et Viktorija Golubic !