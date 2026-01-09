  1. Clients Privés
La renaissance de Luca Aerni «Ça montre que ça vaut la peine de ne jamais abandonner»

ATS

9.1.2026 - 13:51

Luca Aerni s'est réinventé. Huit ans après le seul podium de sa carrière en slalom, il a retrouvé des couleurs en géant. Mais son bonheur est terni par la catastrophe de Crans-Montana dans son canton de résidence.

«Toujours une forte pression sur les Suisses à Adelboden»

«Toujours une forte pression sur les Suisses à Adelboden»

Marco Odermatt vise une 5e victoire de suite lors du géant d'Adelboden samedi. Le leader de la Coupe du monde évoque cette course oberlandaise très particulière, tout comme Luca Aerni et Loïc Meillard, tous deux outsiders sur la piste bernoise.

09.01.2026

Keystone-SDA

09.01.2026, 13:51

A 32 ans, Luca Aerni vit un deuxième printemps inespéré. Samedi à Adelboden, il fera partie des candidats au podium en géant, sa nouvelle discipline de prédilection. Le Bernois établi en Valais s'était révélé en 2017 en devenant champion du monde de combiné à St-Moritz. Dix mois plus tard, il était monté sur le podium lors du slalom de Madonna di Campiglio (2e).

Mais il n'a jamais ensuite pu vraiment confirmer. Des problèmes dorsaux et un matériel peu performant l'ont handicapé. Entre décembre 2017 et janvier 2024, il n'a signé que sept places dans le top 10, dont deux lors de City Events.

Renaissance en géant

L'hiver dernier, il a entamé une renaissance en géant, ponctuée par une 4e place à Val d'Isère avec le meilleur temps en finale. «Depuis l'an passé, cela va bien en géant. Le matériel et le timing fonctionnent», explique-t-il, ajoutant avoir retrouvé le relâchement qu'il avait auparavant en slalom.

Il a confirmé cette saison avec un 2e rang au géant de Val d'Isère derrière Loïc Meillard et devant Marco Odermatt. «Je n'ai jamais été aussi ému dans ma carrière qu'après cette course. J'ai pensé à tout ce qu'il s'est passé lors des dernières années, aux moments difficiles et à toutes les personnes qui m'ont soutenu», dit-il.

Géant de Val d'Isère. Podium 100 % suisse : Meillard, Aerni et Odermatt régalent !

Géant de Val d'IsèrePodium 100 % suisse : Meillard, Aerni et Odermatt régalent !

Monter sur le podium en géant a toujours constitué un objectif pour lui. «C'est cool d'y être parvenu. Cela montre que cela vaut la peine de ne jamais abandonner», philosophe Luca Aerni.

Nouvelles impulsions

Pour retrouver les premières places, il n'a pas hésité à sortir des sentiers battus, en pratiquant notamment le karaté. «A 32 ans, tu es toujours heureux d'avoir du changement et de nouvelles impulsions. Les sports de combat sont bons pour la coordination et la vitesse», explique le skieur.

Son bonheur d'être à nouveau compétitif était visible ces dernières semaines. Mais depuis Nouvel-An, les choses ont changé. Le tragique incendie de Crans-Montana l'a beaucoup affecté, lui qui vit à proximité de la station. Il était chez des amis ce soir-là et a entendu les sirènes des ambulances après être rentré.

Luca Aerni ne connaissait aucune des victimes, mais il a de la peine à regarder les vidéos du drame. «Nous ne devons pas oublier ce tragique événement ce week-end. Je vais penser très fort aux familles qui ont été touchées. Son espoir est que «nous pourrons peut-être apporter un peu de joie aux gens.»

Adelboden annule ses festivités du vendredi

Adelboden annule ses festivités du vendredi

Suite au drame survenu à Crans-Montana, le comité d'organisation des courses d'Adelboden prévues ce week-end a décidé d'annuler les célébrations du vendredi, jour de deuil national.

08.01.2026

