Pendant que Tadej Pogacar phagocyte l'attention, Mathieu van der Poel tisse sa toile dans l'ombre avec l'objectif de remporter un troisième Paris-Roubaix consécutif, même si un doute entoure encore la santé du champion néerlandais.

Mathieu van der Poel réussira-t-il la passe de trois sur Paris - Roubaix dimanche ? KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Seulement deux hommes dans l'histoire plus que centenaire de l'épreuve ont réussi un tel triplé: la légende italienne Francesco Moser entre 1978 et 1980 et le pionnier français Octave Lapize avant même la Première guerre mondiale. C'est dire l'exploit que peut réussir dimanche le petit-fils de Raymond Poulidor qui reviendrait aussi à hauteur de Pogacar au palmarès des Monuments avec une huitième victoire.

Reste à connaître son état de forme après trois semaines perturbées par un gros rhume dont il a commencé à souffrir juste après son succès à Milan-Sanremo le 22 mars. «Courir le Grand Prix E3 (qu'il a gagné le 28 mars) n'a fait qu'empirer les choses. Trois jours plus tard, je n'étais vraiment pas bien et j'ai fini par prendre des antibiotiques», explique-t-il.

«Pas à 100%» au Tour des Flandres dimanche dernier, il a tout de même réussi à s'arracher pour prendre la troisième place. «Mais j'ai encore connu un coup de moins bien ensuite, ce qui n'est pas étonnant vu les énormes efforts fournis sur le Tour des Flandres alors que je n'avais pas complètement récupéré».

Il a aussi senti les séquelles de sa chute pendant le Ronde pendant deux jours. A l'approche de l'Enfer du Nord, il dit se sentir «beaucoup mieux» et être «raisonnablement en mesure de défendre (s)on titre dimanche».

L'alternative Philipsen

Sa motivation en tous cas est intacte: «je prends le départ de chaque course pour la gagner et ce sera encore le cas ici». En quatre participations à Paris-Roubaix, il a toujours fini dans le Top 10 avec aussi une 3e place en 2021 et une 9e l'année suivante.

Septuple champion du monde de cyclo-cross, il est très à l'aise sur les pavés où sa puissance, sa technique de pilotage parfaite et sa dextérité font merveille. Il est très rare que le Néerlandais crève ou connaisse un incident mécanique et ce n'est assurément pas un hasard.

Très détendu lors de la reconnaissance du parcours vendredi, où on l'a vu faire des selfies en roulant avec des amateurs, Van der Poel apprécie la nouvelle approche de la trouée d'Arenberg, «plus sûre», après avoir critiqué la chicane improvisée l'année dernière.

Il dit aussi pouvoir compter sur une équipe rôdée avec cinq coureurs qui étaient déjà là l'an dernier et le sixième, Jonas Rickaert, qui fut présent lors de son premier triomphe en 2023. «Cette expérience commune est un gros atout sur une course comme celle-ci», insiste «MVDP».

De ce groupe émerge un autre prétendant à la victoire dimanche avec Jasper Philipsen, deuxième des deux dernières éditions. «Jasper a montré ces deux dernières années qu'il avait les moyens de s'imposer ici aussi. Si je ne suis pas à mon top, on va tout faire pour garder la victoire dans l'équipe», insiste Van der Poel.