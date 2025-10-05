Novak Djokovic a admis dimanche être passé tout près de l'élimination contre le 150e mondial Yannick Hanfmann dimanche au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Ça n'a tenu qu'à un fil», a dit le Serbe âgé de 38 ans, déjà quatre fois vainqueur à Shanghai, après sa victoire 4-6, 7-5, 6-3 contre le jeune Allemand issu des qualification, qui l'a poussé dans ses retranchements.

«J'ai été surclassé par un joueur meilleur que moi pendant un set et demi, ça n'a tenu qu'à un fil pour que je reste dans le match», a commenté l'ancien numéro un mondial, aujourd'hui retombé au 5e rang.

«J'ai dû puiser profondément dans mes ressources, vraiment très profondément, pour me sortir de ce match et je pense que l'énergie et le soutien de la foule m'ont vraiment aidé», a déclaré Djokovic.

En huitième de finale, le vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem affrontera l'Espagnol Jaume Munar, 41e mondial.

