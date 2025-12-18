  1. Clients Privés
Boxe Jake Paul - Anthony Joshua, un combat qui inquiète

Clara Francey

18.12.2025

Jake Paul affronte vendredi à Miami l'ex-champion du monde britannique des poids lourds Anthony Joshua dans un combat décrié notamment pour le danger encouru par le YouTuber devenu boxeur.

Agence France-Presse

18.12.2025, 09:37

Un an après sa piteuse victoire face à Mike Tyson, légende du noble art alors âgée de 58 ans, Jake Paul s'attaque à un adversaire beaucoup plus jeune et plus dangereux avec Joshua, âgé de 36 ans.

Boxe. Le choc des générations : Jake Paul domine Mike Tyson

BoxeLe choc des générations : Jake Paul domine Mike Tyson

Paul devait initialement affronter l'Américain Gervonta Davis, autre grand nom mais d'une catégorie de poids bien inférieure, mais a changé ses plans le mois dernier après les nouvelles accusations de violences domestiques lancées contre Davis.

Face à Joshua, il perd l'avantage de carrure - le Britannique mesure 1,98 m et pèse environ 113 kg, contre 1,85 m et 90 kg pour l'Américain - mais gagne de l'attention pour cet affrontement diffusé par le géant du streaming Netflix (carte principale à partir de 17h00 locales, 23h00 heure de Paris, 22h00 GMT), à l'issue duquel les deux boxeurs devraient se partager environ 184 millions de dollars.

Ce nouveau combat ovni construit uniquement pour le buzz interroge sur la direction prise par la boxe quelques jours après la retraite de Terence Crawford, immense champion mésestimé resté loin des affiches les plus rémunératrices, à part sa dernière, un succès contre le Mexicain Canelo Alvarez en septembre.

«Catastrophique»

Surtout, le milieu de la boxe s'inquiète pour la santé de Jake Paul face à un adversaire surpuissant à la technique immensément supérieure, ancien champion olympique en 2012 et ex-champion IBF et WBO de la catégorie reine des poids lourds.

Eddie Hearn, le promoteur de longue date du Britannique, trouvait avant la signature du combat que l'affiche présentait «un écart de niveau catastrophique».

L'ex-champion du monde des poids lourds David Haye a prévenu que vendredi pourrait être «le dernier jour sur Terre» de Jake Paul, malgré le sérieux avec lequel cet ex-trublion d'internet âgé de 28 ans s'est lancé dans la boxe (12 victoires en 13 combats).

Le régulateur britannique de la boxe professionnelle (British Boxing Board of Control) a d'ailleurs dit qu'il n'aurait pas autorisé pour des «raisons de sécurité» ce combat professionnel de huit rounds de trois minutes.

Jake Paul a lui assumé son «optimisme délirant» et répété qu'il aimait «se mesurer aux meilleurs».

Joshua n'a pas combattu depuis sa défaite par K.O. face à son compatriote Daniel Dubois en septembre 2024 à Wembley. Il a assuré prendre cet affrontement au sérieux, et prévoit de «détruire la tête, le corps» de son adversaire. «Je vais lui marcher dessus», a-t-il prévenu.

«Je suis un guerrier jusqu’au bout». Dubois terrasse Joshua et légitime sa ceinture mondiale

«Je suis un guerrier jusqu’au bout»Dubois terrasse Joshua et légitime sa ceinture mondiale

Le Britannique avait mis K.O. début 2024 le Camerounais Francis Ngannou, ex-star du MMA reconverti à la boxe et armé d'un gabarit (1,93 m et environ 123 kg) autrement plus impressionnant que celui de Jake Paul.

Michal Bisping, ex-vedette de l'UFC désormais commentateur, a lui rappelé que «Joshua s'était frotté aux tous meilleurs». «Des gens meurent sur des rings de boxe. On ne joue pas avec ça», a-t-il prévenu.

