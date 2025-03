«Ça prend aux tripes» - La terrible blessure d’Antoine Dupont

Fabien Galthié a exprimé de la «colère» après la sérieuse blessure à un genou du demi de mêlée Antoine Dupont. Il a imputé celle-ci au déblayage virulent de joueurs irlandais à la 29e minute de la victoire historique des Bleus contre l'Irlande 42 à 27, samedi à Dublin dans le Tournoi des six nations.

Antoine Dupont s’est sérieusement blessé au genou samedi en Irlande. IMAGO/Inpho Photography

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Il y a suspicion d'une blessure assez grave au genou», a déclaré le sélectionneur du XV de France en conférence de presse, le visage fermé, se disant «en colère» sur la blessure de la star des Bleus, sans un diagnostic précis.

Lors d'un déblayage, le genou droit de Dupont est resté coincé dans un regroupement et semble avoir tourné. Resté au sol, le no 9 est sorti boitant très bas, soutenu par le staff médical, et a été remplacé par le demi de mêlée Maxime Lucu, seul trois quarts présent sur le banc français. Le demi de mêlée toulousain s'était déjà gravement blessé à ce même genou en 2018, avec une rupture du ligament croisé antérieur.

Autre angle de la blessure d'Antoine Dupont. Beirne appuie sur la jambe de Dupont, qui se blesse ensuite. ⤵️#IREvFRA #IRLFRApic.twitter.com/enOMcHPprM — Le Stade (@le_stade) March 8, 2025

«On a cité des joueurs à comparaître devant la commission (de discipline)», a annoncé Fabien Galthié, qui a désigné le deuxième ligne Tadhg Beirne et le pilier gauche Andrew Porter impliqués dans le déblayage qui a causé la blessure de Dupont. «Je pense que ce n'est qu'un incident de match», a au contraire jugé son homologue irlandais, le sélectionneur par intérim Simon Easterby, pour qui Beirne «déblaye quelqu'un devant Antoine Dupont, et il est poussé dans le dos».

«Ça prend aux tripes»

«Quand je rentre et que je vois un de mes meilleurs potes dans le vestiaire comme ça, ça prend aux tripes. C'est compliqué d'en parler», a témoigné Grégory Alldritt, très proche de Dupont et qui a pris le capitanat du XV de France après son remplacement. «Ça a aussi été un petit peu d'essence pour la deuxième mi-temps», a ajouté le troisième ligne rochelais, visiblement ému.

«C'est vrai qu'il y avait de la colère à la mi-temps», a abondé le troisième ligne Anthony Jelonch, autre ami proche de Dupont. «Ce soir, on a tout donné pour Antoine». «On n'a jamais été inquiétés, sauf quand Antoine s'est blessé», a témoigné le demi de mêlée Maxime Lucu. «Là, on a eu un moment de doute un petit peu», a-t-il ajouté, parlant de «cinq minutes de flottement».

Le sélectionneur français a annoncé vouloir également citer l'ailier irlandais Calvin Nash, coupable d'un plaquage dangereux sur le centre français Pierre-Louis Barassi, victime d'une commotion après un choc à la tête (47e).