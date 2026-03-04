  1. Clients Privés
Cyclisme «Ça sent le sabotage» - La lourde sortie de Van Aert au GP Samyn

Clara Francey

4.3.2026

Wout Van Aert attribue la crevaison dont il a été victime dans le final du GP Samyn à un «possible sabotage», des morceaux de verre étant «soudainement» apparus sur la route, rapportent mercredi des journaux belges.

Agence France-Presse

04.03.2026, 12:46

04.03.2026, 12:49

«Au dernier tour, il y avait soudainement du verre sur la route. Ce n'était pas dirigé expressément contre moi. Mais on était passé cinq ou six fois à cet endroit, et la route était propre», a raconté le leader de la formation Visma-Lease a Bike.

«Je ne comprends pas comment ces morceaux de verre ont pu se retrouver là par hasard si nous sommes passés au même endroit une demi-heure plus tôt. Cela sent le sabotage», a ajouté la coureur belge qui roulait en tête de peloton mais a finalement échoué en 60e position de la course belge après avoir été logiquement retardé.

Van Aert effectuait mardi son retour à la compétition après avoir été ralenti cet hiver par une blessure à une cheville suite à une chute lors d'une épreuve de cyclo-cross.

Une gastro-entérite l'avait ensuite empêché de disputer Het Nieuwsblad, la course d'ouverture de la saison en Belgique samedi dernier. Il disputera samedi les Strade Bianche, la classique italienne qu'il avait remportée en 2020.

