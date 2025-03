Avec une équipe de Suisse largement renforcée pour sa troisième saison en SailGP, le skipper genevois Sébastien Schneiter espère se mêler à la lutte avec les meilleurs, histoire de se présenter au top de leur forme à Genève, où le circuit mondial fera étape pour la première fois en septembre. Entretien.

Laurent Morel & Johan Tachet Clara Francey

La saison est bel et bien lancée. Après une mise en bouche en novembre à Dubaï (UAE/9e), puis une tournée océanienne encourageante avec une 7e place à Auckland (NZL) et une 5e place à Sydney (AUS), l'équipe de Suisse de SailGP prend le cap de l'Amérique du Nord avec coup sur coup, deux week-ends de suite, les rendez-vous de Los Angeles et San Francisco, avant un voyage au Brésil au mois de mai.

L'occasion est belle pour Sébastien Schneiter et son nouvel équipage de montrer les progrès effectués depuis le début de la saison. «Ça va être deux semaines intenses, puisque c'est la première fois que l'on dispute deux week-ends successifs des compétitions», mentionne le Genevois, satisfait des progrès effectués par l'équipage helvétique lors des dernières sorties. «On s'est toujours amélioré, on a gagné des manches, on a terminé 5e à Sydney. On espère toujours progresser et être davantage réguliers aux avant-postes.»

Un mercato de choix

Le barreur de 29 ans, qui avait cédé la barre du bateau suisse en fin de saison dernière pour se concentrer sur les Jeux olympiques, a retrouvé sa place. Son équipage en revanche a entièrement changé. «L'équipe a rapidement trouvé ses marques, plus rapidement que ce que l'on pensait», poursuit Sébastien Schneiter qui peut désormais compter sur l'aide de navigateurs expérimentés.

Arnaud Psarofaghis et Bryan Mettraux ont notamment participé à la dernière Coupe de l'America avec Alinghi Red Bull Racing l'été dernier. Autre renfort de choix, celui du Néo-Zélandais Stewart Dodson, vainqueur la saison dernière en SailGP avec l'équipe espagnole. Le Britannique Matt Gotrel, champion olympique d'aviron en 2016 apportera lui aussi son expérience, tout comme la Vaudoise Maud Jayet, 4e aux derniers Jeux olympiques. Les réservistes sont également de solides marins puisqu'il s'agit de Laurane Mettraux et Arno de Planta. «On a tous un rôle à tenir. Entre les compétitions, nous passons beaucoup de temps ensemble et on essaie de mettre l'accent sur la communication, on analyse toutes nos régates et l'ensemble de nos adversaires.»

Briller sur le Léman

En se renforçant à l'intersaison, l'équipe de Suisse veut désormais jouer les podiums et ne plus se contenter d'exploits isolés. Avec comme principal objectif : briller les 20 et 21 septembre prochains, lorsque le circuit de Sail GP fera pour la première fois escale sur le Lac Léman à Genève. «On aura engrangé de l'expérience d'ici là et on espère arriver à cette étape à maturité avec la victoire dans le viseur.»