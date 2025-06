Camille Balanche est en forme en ce début de saison. Comme lors de la première course de la Coupe du monde, la Neuchâteloise a pris la 4e place dimanche à Loudenvielle, en France.

Camille Balanche en grande forme KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette deuxième épreuve de la saison a été remportée par la Canadienne Gracey Hemstreet devant l'Autrichienne Valentina Höll et la Britannique Tahnee Seagrave, qui avait remporté la première course à Bielsko-Biala, en Pologne.

Il a manqué six dixièmes à Balanche, championne du monde en 2020 et vainqueure de la Coupe du monde en 2022, pour monter sur le podium dans les Pyrénées. La championne d'Europe neuchâteloise Lisa Baumann n'a elle pas réussi à s'illustrer et a terminé au 15e rang.