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NBA Capela est en vacances : la folle «remontada» des Rockets n’a pas eu lieu

ATS

2.5.2026 - 06:24

La saison de NBA de Clint Capela a pris fin vendredi. Ses Rockets ont été sortis en six matches par les Los Angeles Lakers en quart de finale de la Conférence Ouest.

Keystone-SDA

02.05.2026, 06:24

02.05.2026, 09:13

Houston, qui avait perdu les trois premiers matches de la série avant de réagir, s'est incliné 98-78 à domicile dans cet acte VI. Les espoirs d'une folle «remontada» se sont très vite envolés vendredi, les Rockets accusant déjà 18 longueurs de retard à la mi-temps (49-31).

Privé de Kevin Durant, Houston a payé cher son manque d'adresse. Les Rockets affichent un médiocre 5/28 à 3 points au terme de cette partie, alors que les Lakers ont rentré 12 de leurs 28 tentatives derrière l'arc. L'homme du match fut le quadragénaire LeBron James, qui a cumulé 28 points, 8 passes décisives et 7 rebonds.

Resté sur le banc lors des deux matches précédents, Clint Capela est cette fois-ci entré en jeu, mais alors qu'il ne restait que 2'07 à jouer dans cette partie. Le pivot genevois, qui possède encore deux ans de contrat avec les Rockets, a inscrit 2 points et capté 1 rebond.

Les Lakers défieront ainsi le champion en titre Oklahoma City au 2e tour. L'autre demi-finale de la Conférence Ouest mettra aux prises San Antonio et Minnesota. A l'Est, les Knicks demeurent la seule équipe qualifiée pour le 2e tour: respectivement opposés à Orlando et à Cleveland, Detroit et Toronto ont égalisé à 3-3 vendredi.

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