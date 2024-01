Les Hawks ont renoué avec la victoire en NBA juste avant de fêter la nouvelle année.

Battus lors de leurs quatre précédents matches, Clint Capela et ses équipiers sont allés s'imposer 130-126 sur le parquet de Washington dimanche après-midi.

Quatre joueurs d'Atlanta ont signé un double double dans cette partie, parmi lesquels Clint Capela. Auteur de 11 points – à 5/11 au tir -, 17 rebonds et 3 passes décisives, il a par ailleurs passé dimanche la barre des 7000 points marqués en saison régulière. Le Genevois est l'un des dix joueurs en activité à afficher plus de 7000 points, 6000 rebonds et 800 contres à son compteur.

Emmenés par Trae Young (40 points, 13 assists), les Hawks ont joué à se faire peur avant de décrocher leur troisième succès en trois duels livrés face aux Wizards cette saison. Ils menaient tranquillement 123-108 à 2'16'', mais ont relancé quelque peu les espoirs de Washington en ne rentrant que 7 des 14 lancers-francs dont ils ont bénéficié par la suite.

Atlanta, qui n'a gagné que 4 de ses 14 dernières parties, reste scotché au 11e rang de la Conférence Est avec un bilan total de 13 succès pour 19 défaites. Pour Washington, troisième plus mauvaise équipe de la Ligue, il s'agissait de la 26e défaite en 32 matches disputés cette saison.

ats