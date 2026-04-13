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NBA Clint Capela à la fête face à Memphis

ATS

13.4.2026 - 07:42

Clint Capela a signé sa meilleure performance de la saison dimanche, à l'occasion du dernier match de Houston dans le championnat régulier. L'intérieur genevois a cumulé 23 points et 13 rebonds dans un match gagné 132-101 par les Rockets face à Memphis.

Keystone-SDA

13.04.2026, 07:42

13.04.2026, 07:50

Le Meyrinois a donc pleinement profité des 23 minutes de jeu auxquelles il a eu droit. Propulsé dans le cinq de base après que le coach Ime Udoka avait décidé de laisser au repos ses quatre meilleurs joueurs, il a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 23 points. Il a ajouté 13 rebonds – dont 7 en attaque – et 3 contres.

L'international suisse, qui a signé dimanche son premier double double dans cet exercice 2025/26, n'avait encore jamais dépassé les 10 points cette saison. Et ce n'est que la sixième fois qu'il réussit 10 rebonds ou plus, son record de la saison étant de 14 prises face à New Orleans à la fin mars.

Clint Capela s'est montré particulièrement adroit dimanche (9/11 au tir). Il a même réussi face aux Grizzlies le premier tir à 3 points de sa carrière en NBA, au début du dernier quart-temps, levant les bras au ciel pour célébrer ça. Il avait manqué ses sept premières tentatives derrière l'arc, dont une plus tôt dans ce match.

Houston boucle la saison régulière au 5e rang de la Conférence Ouest, avec 52 succès pour 30 défaites. Les Rockets défieront au 1er tour des play-off les Los Angeles Lakers de LeBron James, lesquels auront l'avantage du terrain. Privés du Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser, blessé, les L.A. Clippers (9es à l'Ouest) joueront eux leur saison face à Golden State en play-in.

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