Les Houston Rockets de Clint Capela sont facilement venus à bout des New Orleans Pelicans 134-102 lundi en NBA. Le Genevois s'est particulièrement illustré avec 14 rebonds.

Keystone-SDA ATS

Egalement auteur de six points, Capela a une nouvelle fois démontré sa puissance sous le panier. Il a capté huit rebonds en défense et six en attaque. Les Rockets sont en bonne voie pour les play-off et devraient éviter le play-in. À huit matches du terme de la saison régulière, la franchise compte quatre victoires d'avance sur les Phoenix Suns, 7es de la Conférence Ouest.

Les Los Angeles Clippers se sont imposés 127-113 face aux Milwaukee Bucks, toujours en l'absence du Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser qui a dû mettre un terme à sa saison pour cause de blessure. Les Clippers ont décroché leur cinquième victoire consécutive et leur qualification pour les play-in est presque acquise.

Washington s'est incliné 123-88 face aux Portland Trail Blazers. Kyshawn George a manqué un 14e match de suite en raison d'une blessure au coude. Pour les Wizards, le championnat s'achèvera après la saison régulière. Enfin, les Boston Celtics de Jayson Tatum ont assuré leur qualification pour la phase éliminatoire pour la douzième fois d'affilée, soit la plus longue série en cours en NBA.