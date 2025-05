🔻 Yesterday felt like a nightmare. Today feels like a dream. Lidl-Trek is victorious yet again, as Carlos Verona takes his maiden Grand Tour stage win



🔻 Ieri è sembrato un incubo, oggi pare un sogno. La Lidl-Trek torna alla vittoria con Carlos Verona che conquista la sua prima… pic.twitter.com/Vshc0JyWDq