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Volleyball - European League Carton plein à domicile pour les équipes de Suisse

ATS

14.6.2026 - 23:10

Les équipes de Suisse ont poursuivi leur série de victoires en European League. Elles ont remporté leur deuxième match lors du tournoi à domicile à Kriens.

Après avoir dominé le Luxembourg vendredi, l'équipe de Suisse messieurs a battu la Hongrie dimanche.
Après avoir dominé le Luxembourg vendredi, l'équipe de Suisse messieurs a battu la Hongrie dimanche.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.06.2026, 23:10

Alors que les messieurs n'ont concédé aucun set face à la Hongrie (25-16 25-21 25-21), comme vendredi contre le Luxembourg, les dames ont livré un match à suspense en cinq sets contre l'Autriche. Au bout de deux bonnes heures, les hôtes ont converti leur première balle de match devant plus de 2200 spectateurs pour s’imposer 3-2 (25-21 25-18 22-25 18-25 15-10).

Après deux tiers du tournoi, les deux équipes nationales affichent un bilan positif de trois victoires pour une défaite. Cela ne suffit toutefois pas encore pour atteindre le top 4 du classement général, qui compte 24 participantes chez les dames et 27 chez les messieurs. Les quatre premières équipes se qualifient non seulement pour les demi-finales, mais s’assurent également leur ticket pour les Championnats d’Europe 2028.

Pour le dernier mini-tournoi, les Suisses se rendront en Norvège, où ils affronteront le pays hôte et la Lettonie le week-end prochain. Les dames disputeront leurs deux derniers matches en Macédoine du Nord contre l’Azerbaïdjan et Israël.

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