Fribourg et Pully Lausanne ont réussi un carton dans l'acte I des quarts de finale des play-off de SBL messieurs. Olympic et les Foxes se sont tous deux imposés de 30 points, respectivement face à Monthey Chablais (113-83) et aux Starwings.

Thibaut Petit (ici lorsqu’il était coach à Lugano) et ses joueurs commencent sur les chapeaux de roue. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Vainqueur de la phase préliminaire, Olympic a entamé ces séries finales de la meilleure des manières en inscrivant 39 points dans le premier quart. Les hommes de Thibaut Petit menaient déjà 68-41 à la mi-temps, sous l'impulsion d'Eric Nottage (19 points dans les 20 premières minutes de jeu, 20 au final).

Pully Lausanne cartonne

Pully Lausanne a également survolé les débats samedi à la Vallée de la Jeunesse. Le meneur Bryan Colon a été le grand homme du match pour les Foxes avec ses 31 points (à 5/8 à 3 points). Dauphins d'Olympic en saison régulière, les Lions de Genève ont eux aussi imposé leur loi à domicile face à Union Neuchâtel (88-70).

Une seule équipe a connu la défaite à domicile samedi, dans la série présumée la plus équilibrée. Quatrième de la phase préliminaire, Nyon a subi la loi du 5e Massagno (74-79) au Rocher. Yuri Solca (19 points) et Arkim Robertson (18 points, 17 rebonds) ont brillé dans le camp tessinois.